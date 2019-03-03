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Guiado, Venezuela’ya doğru yola çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

Kendisini “Geçici Venezuela Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guiado, Ekvador’dan ayrılarak, ülkesi Venezuela’ya doğru yola çıktı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ulusal Meclisi feshetmesi üzerine kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado ülkesine dönüyor.

Kendisini “Geçici Venezuela Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guiado, Ekvador’dan ayrılarak, ülkesi Venezuela’ya doğru yola çıktı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ulusal Meclisi feshetmesi üzerine kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado ülkesine dönüyor. Yurtdışından destek toplamak ve Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için görüşmelerde bulunmak için çevre ülkeleri dolaşan Guiado, son durağı olan Ekvador’dan ayrıldı.
Ekvador’da Devlet Başkanı Lenin Moreno ile bir araya gelen Guiado, sosyal medya hesabından “Başkan Lenin’e, davamızı desteklediği için teşekkür ederim” dedi.
Salinas’tan Ekvador’un başkenti Guayaquil’e askeri uçakla uçan Guiado’nun ülkesine hangi uçuşla gireceği bilinmiyor. Guiado’nun Kolombiya ve ya Panama üzerinde bir yolcu uçağıyla ülkesine dönmesi bekleniyor.

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