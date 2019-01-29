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Guiado'dan "ihtiyati tedbir" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:56 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado: - "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil"

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, başsavcılığın "Yurt dışı yasağı ve mal varlıklarına tedbir" getirilmesi için Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) başvuruda bulunmasını küçümsemediğini belirterek, "Bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil." dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediği Guaido, başkent Caracas'taki Ulusal Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başta ABD olmak üzere, birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Guaido, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab tarafından hakkında "Yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması" için Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruyu küçümsemediğini belirtti.

Guaido, "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil." ifadelerini kullandı.

Yollarına devam edeceklerini belirten Guaido, Ulusal Mecliste insani yardım girişi ve tutukluların serbest bırakılması için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Caracas'ta muhaliflerin 23 Ocak'ta düzenlediği mitingde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, dün de Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın hesaplarının kontrolünü eline aldığını duyurmuştu.

Venezuela Başsavcısı Saab ise Guaido'nun halkın huzurunu bozduğunu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, yurt dışı yasağı getirilmesi ve mal varlıklarına tedbir uygulanması için TSJ'ye başvuruda bulunmuştu.

Saab, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." değerlendirmesini yapmıştı.

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Venezuela Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido

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