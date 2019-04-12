MAGAZİN

Guido Senia ve eski sevgilisinin yatak pozları Türk takipçilere takıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Guido Senia, sosyal medya hesabından eski sevgilisi ile olan yatak fotoğraflarını silemedi. Türk takipçiler ise o fotoğraflara yorum yağdırdı.

Guido Senia ve eski sevgilisinin yatak pozları Türk takipçilere takıldı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz senenin son günlerinde uzun yıllardır birlikte olduğu Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşandı. Boşanmadan kısa bir süre sonrada Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.

Guido Senia'nın Subaşı ile aşk yaşamasına rağmen Instagram hesabından eski sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğraflarını silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İlk zamanlar aşklarını gizli yaşayan çift, son günlerde bu kararlarından vazgeçerek sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Guido'nun sosyal medya hesabı Instagram'daki bazı fotoğraflar ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Senia ve eski sevgilisinin yatakta ve havuzda yarı çıplak pozları bulunuyor. Şeyma Subaşı'nın bu konu hakkında ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor.

seyma-subasi-ile-ask-yasayan-guido-senia-eski-11943453_6734_m

"SİLDİRSENE BUNLARI"

Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırdı.

Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar "Sildirsene bunları" dedi.


PARTNERBir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi olduBir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Yeniden onun olsun istiyor ama...Yeniden onun olsun istiyor ama...
Kanlı sopadan sonra tehdit! Kavga büyüyorKanlı sopadan sonra tehdit! Kavga büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı ve DJ Guido Guido Senia

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Mehmet Ali Erbil'den duygusal paylaşım! 'Can yoldaşım, arkadaşım'

Mehmet Ali Erbil'den duygusal paylaşım! 'Can yoldaşım, arkadaşım'

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatice'nin yüzü tanınmaz halde!

Yüzü tanınmaz hale geldi!

Angelina Jolie yeniden Brad Pitt’i istiyor!

Yeniden onun olsun istiyor ama...

Survivor Nagihan: Sema Aydemir'den tehdit mesajı aldım

Kanlı sopadan sonra tehdit! Kavga büyüyor

Pamela Anderson, Julian Assange'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Olay sözler

Demi Rose'dan bomba itiraf: Çiftler bana...

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Özge Borak defilede... Cesur tercih

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.