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Guiness rekoru "mangal pasta" ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:50 | Son Güncelleme

ADANA?da 3?üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali?nde 233,67 metrelik dev et şiş ile dünyanın 'en uzun et şiş' rekorunu kıran ekip, rekoru mangal şeklindeki pasta ile kutladı.

ADANA?da 3?üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali?nde 233,67 metrelik dev et şiş ile dünyanın 'en uzun et şiş' rekorunu kıran ekip, rekoru mangal şeklindeki pasta ile kutladı.
Adana?da 4-6 Ekim tarihleri arasında 3?üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali?nde Guiness Rekorlar Kitabı?nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti?ne ait olan 'en uzun et şiş' rekoru, Gül Kıstak ve ekibi tarafından 233,67 metrelik dev şişle kırıldı. Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak, rekorun kırılmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıyla birlikte kutlama organizasyonu düzenledi. Organizasyonda, 1 buçuk metrelik üzerinde et şiş olan mangal şeklinde yapılmış pasta kesildi. Organizasyonda konuşan Gül Kıstak, haklı bir galibiyeti kutladıklarını belirterek, ?Bu sadece bizim değil, şehirlerin birincisi Adanamızın, ve Türkiye?nin ilk kebap rekoru. Bunun haklı kutlamasını hep birlikte yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın, tarih her zaman cesurları yazar? dedi.
Görüntü Dökümü
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- Mangal pastadan görüntüler
- İşletme sahiplerinden detaylar
- Gül Kıstak'ın konuşması
- Genel görüntüler
SÜRE:01'19" BOYUT:147 mb
Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Guiness rekoru ?mangal pasta? ile kutlandı
ADANA?da 3?üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali?nde 233,67 metrelik dev et şiş ile dünyanın 'en uzun et şiş' rekorunu kıran ekip, rekoru mangal şeklindeki pasta ile kutladı.
Adana?da 4-6 Ekim tarihleri arasında 3?üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali?nde Guiness Rekorlar Kitabı?nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti?ne ait olan 'en uzun et şiş' rekoru, Gül Kıstak ve ekibi tarafından 233,67 metrelik dev şişle kırıldı. Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak, rekorun kırılmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıyla birlikte kutlama organizasyonu düzenledi. Organizasyonda, 1 buçuk metrelik üzerinde et şiş olan mangal şeklinde yapılmış pasta kesildi. Organizasyonda konuşan Gül Kıstak, haklı bir galibiyeti kutladıklarını belirterek, ?Bu sadece bizim değil, şehirlerin birincisi Adanamızın, ve Türkiye?nin ilk kebap rekoru. Bunun haklı kutlamasını hep birlikte yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın, tarih her zaman cesurları yazar? dedi.

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