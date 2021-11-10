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Guinness’e aday ''Şirin baba''nın gözleri bozuldu! Dünyanın en küçük bıçaklarını yapıyordu

10.11.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bıçak sanatındaki ustalığı ve yaptığı 1.5 santim uzunluğundaki minik bıçaklarla adından söz ettiren “Şirin baba” lakaplı Erdoğan Güzel’in gözleri bozuldu. Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmeyeceğini söyledi ve ekledi: Belirli yaş grubundan sonra görme bozukluğu başlar. Sıfır araba alıyorsun 2-3 sene biniyorsun dördünce sene anahtar vuruyorsun. Ben bu arabaya 74 senedir biniyorum. Bu sıkıntılar olacak.

Guinness’e aday ''Şirin baba''nın gözleri bozuldu! Dünyanın en küçük bıçaklarını yapıyordu

Sivas’ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan geliştirdiği bıçaklar ile ustalığı sanata dönüştüren “Şirin baba” lakaplı Erdoğan Güzel, bu günlerde mesleğini devam ettirmesini zorlaştıracak bir sağlık problemi yaşıyor. Yaptığı Dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel’in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu. Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti. Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmiyor. 1.5 santimlik kendi rekorunu kırıp 1 santim uzunlukta bıçaklar üretmeyi planlıyor.

GUINESS'E ADAY

Yaptığı küçük bıçaklarla Guinness’e aday olduğunu hatırlatan Güzel, “25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Türkiye’nin en küçük bıçağını yaptım. Sahnede yaptım. Bunu şampiyon olmak, birinci olmak veya ödül kazanmak için yapmadım. Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım. Durgun suya taş attım” dedi.

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UYARAN OLMADI YÜZDE 50 GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Güzel, gözleri konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını belirterek, “Bizler sizler gibi şanslı değildik. Bizler hayatı deneme yanılma yöntemiyle yolumuzu bulduk. Üşüdükten sonra soğuğu, yandıktan sonra sıcağı öğrendik. 30 santimden fazla yaklaşırsan gözünü bozarsın diyenimiz olmadı. Şuan o küçük minik bıçakları ben mercek altında yaptım. Şuanda yaşım dolayısıyla gözümde sarı nokta var. Yüzde 50 görme kaybım var” dedi.

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GÖZLERİNİ KAYBETME PAHASINA DEVAM EDİYOR

Gözleri bozulsa da minik bıçak yapmaya devam edeceğini kaydeden Güzel, şöyle devam etti: “Minik bıçakları çok isteyen var. Zaten çalışma prensibim ticaretin üzerinde. Meraklısıyla koleksiyonculara çalışıyorum. Küçük bıçakları milim olarak yapamam da şunu rahatlıkla söyleyeyim mercek altında 15-20 kendimi zorlarsam 10 milimini yaparım. Belirli yaş grubundan sonra görme bozukluğu başlar. Sıfır araba alıyorsun 2-3 sene biniyorsun dördünce sene anahtar vuruyorsun. Ben bu arabaya 74 senedir biniyorum. Bu sıkıntılar olacak.”

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(İHA)

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