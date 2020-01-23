Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için 25 metre yükseklikte fıçıda yaşıyor

Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletindeki Dullstroom kasabasında yaşayan Vernon Kruger (52), Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 25 metre uzunluğunda bir direğin üzerine yerleştirdiği fıçının içerisinde yaşıyor. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Kruger, bu fikrin aklına bir adada yaptığı tatilde geldiğini belirtti. Kruger, "Tatildeyken adada bir palmiye ağacının üzerinde oturuyordum. Arkadaşlarım bana, 'Neden ağacın üzerine oturma rekoru kırmıyorsun?' diye sordu. Başta bu bir şakaydı ancak daha sonra onlara meydan okudum ve bunu yapmaya karar verdim" dedi.

2,5 AYDIR YERE AYAK BASMIYOR

"Gökyüzü evimdir" diyen Kruger, fıçının içerisinde bulunan sepeti aşağıya salarak, sepetin içerisine koyulan yemekleri yiyerek ihtiyacını karşılıyor. Tuvalet ihtiyacı için ise fıçının içerisine bir drenaj sistemi yerleştirdi.

(DHA)

