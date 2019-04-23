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Guinness rekortmeni Karabay, su altında dev Türk bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Guinness rekortmeni ‘Akvaryum Adam’ lakaplı Cem Karabay, dalgıçlarla birlikte dev bir Türk bayrağını açarak su üstüne çıkarttı.Gökçeada Yıldız Koyu’nda, Su ve Sualtı Sporları Kulübü ile BSS Dünya Rekortmenleri Kulübü tarafından düzenlenen faaliyette dalgıçlarla birlikte Guinness rekortmeniCem Karabay dev bir Türk bayrağını açarak su üstüne çıkarttı.

Guinness rekortmeni Karabay, su altında dev Türk bayrağı açtı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Guinness rekortmeni ‘Akvaryum Adam’ lakaplı Cem Karabay, dalgıçlarla birlikte dev bir Türk bayrağını açarak su üstüne çıkarttı.
Gökçeada Yıldız Koyu’nda, Su ve Sualtı Sporları Kulübü ile BSS Dünya Rekortmenleri Kulübü tarafından düzenlenen faaliyette dalgıçlarla birlikte Guinness rekortmeniCem Karabay dev bir Türk bayrağını açarak su üstüne çıkarttı. Geçen senenin 23 Nisan’ını hatırladıklarında bu koyda bir tarih yazıldığını belirten Cem Karabay, o gün dünyada bir sportif rekoru 15 saat 10 dakikadan 30 saat 20 dakika 19 saniyeye olmak üzere iki katına çıkardıklarını söyledi.
"Bu rekor, 2019 yılının 23 Nisan’ına geldiğimizde hala bizde” diyen Karabay, “Biz de geçen sene Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü Derneğini kurmuştuk. Bu derneğimizin ilk faaliyeti olarak hem rekorun bizde olduğunu hem de Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü Derneğinin varlığını göstermek için böyle bir etkinliğe imza attık. Benim ekibim hala taş gibi. Yeni rekorlara hazır. Biz de Rabbim izin verirse, inşallah bu sene içinde, şu an 142 saat olan denizde yaşama dünya rekorunu yeniden Gökçeada’mıza getirip, 145 saate taşıyarak, yine müthiş bir rekora imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Karabay, 23-24 Nisan 2018’de 30 saat 20 dakika ile ‘En uzun süre soğuk denizde yaşama’ rekorunu kırmıştı.

Guinness rekortmeni Karabay, su altında dev Türk bayrağı açtı

Guinness rekortmeni Karabay, su altında dev Türk bayrağı açtı

Guinness rekortmeni Karabay, su altında dev Türk bayrağı açtı

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