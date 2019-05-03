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Guinness rekoru için 1919 öğrenci ip atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali'nde 1919 öğrenci ip atlayarak Guinness rekoru denemesi yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali'nde, 1919 öğrenci Guinness rekoru için ip atladı.

Festival kapsamında, Atapark'ta bando ve mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Törende konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali'ni her yıl farklı bir temayla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği alanında, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılını konu aldıklarını belirten Arslan, balık festivalini ise çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Enver Aydın ise ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunan balıkçılık sektörüyle ilgili bilgi verdi.

Etkinlikte, Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Okulu'nun mehteran takımı ve ana sınıfı öğrencilerinin atık maddelerden yaptığı kıyafet gösterisi gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan her iki gösteriye de izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

- "1919" öğrenci Guinness rekoru için ip atladı

Milas'taki ilk ve ortaokullardaki 1919 öğrenci, festival kapsamında alanda toplanarak ip atlama alanında Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.

Atatürk’ün Samsun'a ayak basışının ve milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı vesilesiyle yapılan rekor denemesi, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na anlamlı bir rekorla girmek için hep birlikte ip atlayan öğrenciler, rekor denemesi sonrasında alanda bedenleriyle "1919" rakamı oluşturdu.

Festival daha sonra halk oyunları gösterileri ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle devam etti.

3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali, yarın ilçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle sürecek.

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