Guinness’e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı

Adana’da geçtiğimiz ay düzenlenen Lezzet Festivali’nde, 233.6 metre şişte et pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren kebapçı başarısını 1 metre 40 santimetre uzunluğundaki kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı.

Kentte geçen 4-6 Ekim tarihleri arasında ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ temasıyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Ciğerci Ulaş isimli kebapçı tarafından “Tek şişte et pişirme” rekoru 233,6 metreyle kırıldı.

Kebapçı ise bu başarısını pastacı Can Montana’ya 70 santimetre yüksekliği 1 metre 40 santimetre uzunluğunda kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı. Kutlamada konuşan mekan sahiplerinden kebapçı Gül Kıstak, “Sizlerin ve kıymetli arkadaşlarımızın emekleriyle haklı bir galibiyeti kutluyoruz. Bu sadece bizim değil şehirlerin birincisi Adana’mızın ve Türkiye’mizin ilk kebap rekoru. Bunu da haklı kutlamasını hep birlikte yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın tarih her zaman cesurları yazar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mekan sahipleri çalışanlarına plaket takdim etti.