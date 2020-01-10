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Gül: "2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."
Gül: "2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."
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10.01.2020 10:23 |
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Gül: "2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."
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