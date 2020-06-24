Gül Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Gül; hoş kokulu ve güzel görünümlü çiçekler içinde en beğenilen türler arasında yer alır. Gülgiller ailesinin rosa cinsine mensuptur. Gülün ana vatanı Anadolu olarak bilinir. Ülkemizin her yerinde farklı koku ve renkte yetişmesi de bu bilgiyi kanıtlar niteliktedir. Ülkemizde gülü ile ünlü olan il Isparta’dır. Gül aynı zamanda İran ve Çin gibi ülkelerde de yetişir.
Bahar aylarında tomurcuklanan gül dalları, güneşin etkisi ile açar ve kokusunu yayar. İlkbahardan sonbahara kadar farklı çeşitlerde ve renklerde güller görülür. Gül aynı zamanda dalı budandıkça çiçeklenen bir bitkidir. Dalları dikenli, yaprakları ise keskin oval şekillidir. Gül çiçeği 100'den fazla türe sahiptir. Park ve bahçelerin süslenmesinde, çiçekçilik ve dekorasyon endüstrisinde kullanılır. Evlerde süs bitkisi olarak da kolayca yetiştirilir. Güzel kokusu ve cilde olan faydalarından dolayı kozmetik sektöründe de kullanılır. Gül yapraklarından şerbet ve reçel yapılır. Aynı zamanda çeşitli pasta sosları ve ve şekerlemelerde tercih edilir.
Gül bitkisinin yapraklarının kurutulması ile gül çayı yapılır. Gül bitkisi C vitamini, esansiyel mineraller ve antioksidan açısından çok zengindir. Gül bitkisini çay formu ile tüketmek vücuda oldukça fayda sağlar.
Zayıflamaya yardımcı olan bitki çaylarından biri olan gül çayının metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Aynı zamanda ödem attıran ve idrar söktüren özelliğinden dolayı diyet yapanlar için önerilir. Gül çayının diğer bitki çaylarına oranla daha lezzetli ve daha tatlı olması da tercih sebebidir. Sindirim sistemini düzenleyerek tuvalete çıkmayı kolaylaştırır. Bu sayede ara öğünlerde aşırıya kaçmadan gül çayı tüketmek zayıflamaya yardımcı olur.
1. Kurutulmuş gül yapraklarından bir tutam alınır.
2. Gül yaprakları özenle yıkanır.
3. Daha sonra bir demliğe alınır.
4. Demliğe yaklaşık 2 bardak su eklenir.
5. Karışım 5 dakika boyunca orta ateşte kaynatılır.
6. Ocaktan alınan güllü karışım 2 dakika bekletilerek demlenir.
7. Karışım süzgeçten geçirilir ve bardağa dökülür.
8. İsteğe göre bal veya esmer şeker ile tüketilir.
Gül çayı tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Gül yaprakları nemlenme özelliğine sahiptir. Nemlenen yapraklarda zamanla küflenme ya da çürüme görülebilir. Bu yüzden gül çayının kuru ortamda muhafaza edilen yapraklardan hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde zehirlenme meydana gelebilir. Aynı zamanda hazır olarak alınan tarihi geçmiş gül çaylarını tüketmek de zehirlenmeye neden olabilir. Tozlu veya çamurlu yapraklardan çay yapmak çeşitli bağırsak enfeksiyonlarına sebebiyet verir. Gül çayının tavsiye edilenden fazla tüketilmesi; iştah kaybı, ishal, baş dönmesi ve kalp ritminin bozulması gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca hamile ve emziren kadınların da gül çayının farklı etkilerine karşı doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.
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