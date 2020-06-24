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Gül Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Gül; hoş kokulu ve güzel görünümlü çiçekler içinde en beğenilen türler arasında yer alır.

Gül Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Gül; hoş kokulu ve güzel görünümlü çiçekler içinde en beğenilen türler arasında yer alır. Gülgiller ailesinin rosa cinsine mensuptur. Gülün ana vatanı Anadolu olarak bilinir. Ülkemizin her yerinde farklı koku ve renkte yetişmesi de bu bilgiyi kanıtlar niteliktedir. Ülkemizde gülü ile ünlü olan il Isparta’dır. Gül aynı zamanda İran ve Çin gibi ülkelerde de yetişir.

Bahar aylarında tomurcuklanan gül dalları, güneşin etkisi ile açar ve kokusunu yayar. İlkbahardan sonbahara kadar farklı çeşitlerde ve renklerde güller görülür. Gül aynı zamanda dalı budandıkça çiçeklenen bir bitkidir. Dalları dikenli, yaprakları ise keskin oval şekillidir. Gül çiçeği 100'den fazla türe sahiptir. Park ve bahçelerin süslenmesinde, çiçekçilik ve dekorasyon endüstrisinde kullanılır. Evlerde süs bitkisi olarak da kolayca yetiştirilir. Güzel kokusu ve cilde olan faydalarından dolayı kozmetik sektöründe de kullanılır. Gül yapraklarından şerbet ve reçel yapılır. Aynı zamanda çeşitli pasta sosları ve ve şekerlemelerde tercih edilir.

Gül bitkisinin yapraklarının kurutulması ile gül çayı yapılır. Gül bitkisi C vitamini, esansiyel mineraller ve antioksidan açısından çok zengindir. Gül bitkisini çay formu ile tüketmek vücuda oldukça fayda sağlar.

Gül Çayının Faydaları

gül çayı ve yaprakları

  • Gül çayında bulunan bazı bileşenler rahatlama etkisi yaratır. Stresli ve sinirli zamanlarda gül çayı içmek, zihnen ve bedenen sakinleştirici etki verir.
  • Depresyon ve anksiyete hastaları için doğal bir tedavi çeşididir.
  • Anti bakteriyel özelliği sayesinde hazmı kolaylaştırır.
  • Gül çayı bağırsakların hareketlenmesini sağlar. Kabızlık sorununa karşı iyileştirici etki gösterir.
  • Antioksidan özelliği sayesinde regl döneminde sancıların hafiflemesini sağlar. Bu dönemde değişen duygu dengesini de düzenler.
  • Düzenli tüketilmesi uyku sorununa iyi gelir.
  • Solunum yolu hastalıklarına yakalanmayı önler.
  • C vitamini kaynağı olan gül, çay olarak tüketildiğinde boğaz ağrılarını giderir.
  • Gül çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Bu sayede idrar yolu enfeksiyonlarını önler.
  • Vücutta enflamasyon meydana gelmesi ihtimalini düşürür.
  • Gül bitkisi içerisinde barındırdığı A, C ve E vitaminleri sebebiyle çeşitli maske ve toniklerin hazırlanmasında kullanılır. Maske ve tonikler yüzde siyah nokta oluşumunu engeller. Aynı zamanda ciltte yağ dengesini sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu azaltır. Yüzde zamanla oluşan ince çizgileri giderir ve yaşlanmanın etkisini geciktir.
  • Gül çayı aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir.
  • Göğüste oluşan ağrıları azaltır.
  • Terlemeyi önleyici etkiye sahiptir.

Gül Çayı Zayıflatır Mı ?

Zayıflamaya yardımcı olan bitki çaylarından biri olan gül çayının metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Aynı zamanda ödem attıran ve idrar söktüren özelliğinden dolayı diyet yapanlar için önerilir. Gül çayının diğer bitki çaylarına oranla daha lezzetli ve daha tatlı olması da tercih sebebidir. Sindirim sistemini düzenleyerek tuvalete çıkmayı kolaylaştırır. Bu sayede ara öğünlerde aşırıya kaçmadan gül çayı tüketmek zayıflamaya yardımcı olur.

Gül Çayı Nasıl Hazırlanır ?

1. Kurutulmuş gül yapraklarından bir tutam alınır.

2. Gül yaprakları özenle yıkanır.

3. Daha sonra bir demliğe alınır.

4. Demliğe yaklaşık 2 bardak su eklenir.

5. Karışım 5 dakika boyunca orta ateşte kaynatılır.

6. Ocaktan alınan güllü karışım 2 dakika bekletilerek demlenir.

7. Karışım süzgeçten geçirilir ve bardağa dökülür.

8. İsteğe göre bal veya esmer şeker ile tüketilir.

Gül Çayının Yan Etkileri

gül çayı

Gül çayı tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Gül yaprakları nemlenme özelliğine sahiptir. Nemlenen yapraklarda zamanla küflenme ya da çürüme görülebilir. Bu yüzden gül çayının kuru ortamda muhafaza edilen yapraklardan hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde zehirlenme meydana gelebilir. Aynı zamanda hazır olarak alınan tarihi geçmiş gül çaylarını tüketmek de zehirlenmeye neden olabilir. Tozlu veya çamurlu yapraklardan çay yapmak çeşitli bağırsak enfeksiyonlarına sebebiyet verir. Gül çayının tavsiye edilenden fazla tüketilmesi; iştah kaybı, ishal, baş dönmesi ve kalp ritminin bozulması gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca hamile ve emziren kadınların da gül çayının farklı etkilerine karşı doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.

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