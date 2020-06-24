Gül Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Gül; hoş kokulu ve güzel görünümlü çiçekler içinde en beğenilen türler arasında yer alır. Gülgiller ailesinin rosa cinsine mensuptur. Gülün ana vatanı Anadolu olarak bilinir. Ülkemizin her yerinde farklı koku ve renkte yetişmesi de bu bilgiyi kanıtlar niteliktedir. Ülkemizde gülü ile ünlü olan il Isparta’dır. Gül aynı zamanda İran ve Çin gibi ülkelerde de yetişir.

Bahar aylarında tomurcuklanan gül dalları, güneşin etkisi ile açar ve kokusunu yayar. İlkbahardan sonbahara kadar farklı çeşitlerde ve renklerde güller görülür. Gül aynı zamanda dalı budandıkça çiçeklenen bir bitkidir. Dalları dikenli, yaprakları ise keskin oval şekillidir. Gül çiçeği 100'den fazla türe sahiptir. Park ve bahçelerin süslenmesinde, çiçekçilik ve dekorasyon endüstrisinde kullanılır. Evlerde süs bitkisi olarak da kolayca yetiştirilir. Güzel kokusu ve cilde olan faydalarından dolayı kozmetik sektöründe de kullanılır. Gül yapraklarından şerbet ve reçel yapılır. Aynı zamanda çeşitli pasta sosları ve ve şekerlemelerde tercih edilir.