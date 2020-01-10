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Gül: "(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim."
Gül: "(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim."
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10.01.2020 10:26 |
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Gül: "(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim."
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