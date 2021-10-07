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Gül Gölge'nin 7 yaşındaki köpeği hayatını kaybetti

07.10.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Gül Gölge, aldığı acı haberle yıkıldı. Gölge'nin 7 yaşındaki köpeği Waffle hayatını kaybetti.

Gül Gölge'nin 7 yaşındaki köpeği hayatını kaybetti

2001-2003 yılları arasında ekrana gelen Çiçek Taksi dizisinde Nuray adında bir polis memurunu canlandıran oyuncu ve sunucu Gül Gölge, aldığı acı haberle yıkıldı.

Sosyetik güzel Gül Gölge, köpeği Waffle’ın acısıyla sarsıldı. 15 gün önce Bodrum’da başka bir köpeğin saldırısına uğrayan Waffle’ın vücudunda 4 delik oluşmuşmuş ve boynu kırılmıştı.

"RESMEN MUCİZE"

Bodrum'dan İstanbul'a getirdiği köpeğini ameliyat ettiren sosyetik güzel, yürümeye başlayan köpeği için "Resmen mucize" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Ancak önceki gün üzücü bir olay yaşandı.

"GÜLE GÜLE FINDIK KURDUM"

Gölge'nin 7 yaşındaki köpeği Waffle hayatını kaybetti.

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Büyük üzüntü yaşayan Gül Gölge, "Keşke sen de yaşlanabilseydin yanımızda. İyi ki hayatımızın bir parçası oldun. Küçücük bedeninle, kocaman kalbinle bize yaşattığın her an için teşekkürler. Güle güle fındık kurdum, hoşçakal prensesim, miniciğim. Waffle" diyerek acısını paylaştı.

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