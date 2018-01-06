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Gül Gölge Saygı'dan dedektif şikayeti!

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 12:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Manken ve sunucu Gül Gölge Saygı'nın bir dönem yakın arkadaşı olan basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e, kurduğu internet sitesinde kendisini karalamak ve mesajlarla tehdit etmek suçlamasıyla açtığı hapis istemli dava sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı.

Gül Gölge Saygı'dan dedektif şikayeti!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gül Gölge Saygı, Elif Gönlüm'ün dedektif tutarak kendisini takip ettirdiğini ve izinsizce fotoğraflarını çektirdiğini ileri sürerek, savcılığa başvurdu.

Saygı'nın avukatı Altın Mimir tarafından sunulan dilekçede, Elif Gönlüm'ün cep telefonuna 'revenge' isimli olarak kayıtlı görünen Nuri isimli şahsın, Saygı'nın fotoğraflarını gönderdiğini ileri sürdü.
Nuri K.'nin özel dedektif olduğu, Elif Gönlüm'e, Gül Gölge Saygı hakkında raporlar sunduğu iddia edildi. Ünlü sunucunun şikayeti sonrası Elif Gönlüm hakkında yeniden soruşturma başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
gül gölge Gül Gölge Saygı

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