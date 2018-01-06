Gül Gölge Saygı'dan dedektif şikayeti!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gül Gölge Saygı, Elif Gönlüm'ün dedektif tutarak kendisini takip ettirdiğini ve izinsizce fotoğraflarını çektirdiğini ileri sürerek, savcılığa başvurdu.

Saygı'nın avukatı Altın Mimir tarafından sunulan dilekçede, Elif Gönlüm'ün cep telefonuna 'revenge' isimli olarak kayıtlı görünen Nuri isimli şahsın, Saygı'nın fotoğraflarını gönderdiğini ileri sürdü.

Nuri K.'nin özel dedektif olduğu, Elif Gönlüm'e, Gül Gölge Saygı hakkında raporlar sunduğu iddia edildi. Ünlü sunucunun şikayeti sonrası Elif Gönlüm hakkında yeniden soruşturma başlatıldı.



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