Gül: İftiraların yerine gerçeği koyacak olan hukuktur

Türk Ceza Hukuku Günleri kapsamında yaptığı konuşmasında, "Hukukun itibar suikastı, dedikodu ve söylentinin değil, gerçeğin peşinde olduğunu" belirtti. Türk Ceza Hukuku Günleri kapsamında yaptığı konuşmasında, ceza kanunlarının ülkelerin demokrasi çıtasını belirlediğini, hukuk devleti ilkesine ayna tuttuğunu söyledi. Gül, "Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim-savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur" dedi. Pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte konuşan Adalet Bakanı, "Hukukun verdiği güvence; iftira, yalan ve karalamalara karşı da tam koruma sağlamalıdır" ifadelerini kullandı. "Hukuk, itibar suikastı, dedikodu ve söylentinin peşinde değildir" Bu çerçevede farklı düzenlemeler yapıldığını belirten Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşımızın iftira ve asılsız ihbarlarla şeref ve onurunun zedelenmesi asla kabul edilemez. Tabii bu noktada 'çamur at izi kalsın' kabilinden yapılan iftira ile haklı sebebe dayanan iddiayı birbirinden ayırmak gerekir. Hukuk, karakter suikastinin sığınağı değildir. Hukuk, itibar suikastı, dedikodu ve söylentinin değil; gerçeğin, yalnızca gerçeğin peşindedir. İnsan onurunu karalamaya yönelik yalan ve iftiraların yerine gerçeği koyacak olan da yine hukuktur" dedi.

Savcılık makamlarınca yürütülen etkin soruşturmanın önemini vurgulayan Bakan Gül, "Suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır. Kanunlar çerçevesinde, deliller ışığında adil kararı verecek olan da hakimlerdir, mahkemelerdir. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada; kimsenin kendisini hakim-savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur" dedi. Bakan Gül, hükümet ve Adalet Bakanlığı olarak, çok sayıda reformun hayata geçirildiğini vuguladı ve hukukun üstünlüğünü savunan ve güçlendiren her görüşün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yargı reformu TBMM’den son iki yılda üç yargı paketinin geçtiğini hatırlatan Bakan Gül, "Hak ve özgürlükler alanında, koruma tedbirlerinde, makul sürede yargılanma hakkında önemli adımlar attık. Temenniden öteye artık somut mevzuat çalışmaları ve uygulamalara taalluk eden konuları hep birlikte gördük. Bunlar yeterli değil, devamının gelmesi ve sürekli olması ortak arzumuzdur." dedi. Bakan Gül, ilerleyen haftalarda İnsan Hakları Eylem Planında yer alan unsurları da barındıran 4. ve 5. Yargı Reform Paketlerinin de TBMM'ye sunulacağını kaydetti.