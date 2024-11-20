Gül mayası nedir, ne işe yarar? Gül mayası faydaları nelerdir? Gül mayasının yüze ve cilde faydaları

Kokusuyla, çeşit çeşit renkleri ve güzelliğiyle hem sevilen hem de şiirlere konu olan gül, farklı formlarıyla hem sofralarda hem de kozmetik ürünleri arasında yerini almış bir çiçektir. Reçeli ile sofraları süsleyen gülün suyu, yağı, aroması ile çeşitlendirilen krem ve benzeri kozmetik ürünleri de şifa ve güzellik dağıtır.

Gül mayası nedir?

Kişisel bakımından beslenmesine doğal ürünleri tercih eden kişilerin tercihleri arasında yer alan gül mayası, Osmanlı kültüründen günümüze ulaşmayı başarmış bir bakım ürünüdür. Rosa Damascena adı verilen bir gül türünden üretilir.

Alternatif tıpta kullanılan gül mayası, gül yağı üretilirken ayrıştırılan yağlı ve bulanık suyun damıtılması ve zemzem suyu ile harmanlanması sonucunda elde edilmektedir. Çeşitli özellikleriyle özellikle cilde iyi geldiği bilinir.

Gül mayası ne işe yarar?

Eskiden beri kullanılan gül mayasının kullanım amacı cilt bakımıdır. Cildi çeşitli toksinlerden arındırır ve cildi ferahlatarak doğal yollardan nem sağlar. Ayrıca cildin sıkılaşması konusunda da yardımcı olduğu kabul edilen bir üründür. Gül mayası cilde faydaları çeşitlilik göster bir üründür.

Çeşitli faydaları ile cilt için önerilen gül mayası, diğer tüm ürünler gibi bilinçli kullanılmalıdır. Herhangi bir olumsuz tepkime olasılığına karşılık mutlaka doktora danışılmalı, kulaktan dolma önerilerle düzenli olarak kullanılmamalıdır.

Gül mayası faydaları nelerdir?

Gül mayasının faydaları daha çok cilt bakımına yöneliktir. En bilinen, gözlemlenen ve kabul edilen faydalarından bazıları ise şunlardır:

Yaşlanmayı geciktirir.

Toksinleri atmaya yardımcı olur.

Serinletir.

Ferahlatıcıdır.

Ağız ve diş yaralarına iyi gelir.

Cildi besler, nemlendirir ve onarır.

Gözenekleri açar.

Cilt tonlarını eşitler.

Gül mayası nasıl kullanılır?

Gül mayası zararlarından ya da olası alerjik tepkimelerden uzak kalabilmek için mutlaka uzman bir doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde çeşitli sorunlara neden olabilir. Doktor onayına istinaden yüz, ağız ve cilt bakımı için kullanılabilir.

Gül mayası yüze faydaları da vardır. Kullanım amacına göre gül mayasının yüze faydalarından yararlanılmak isteniyorsa gece uyumadan önce tonik özelliği ile cildi temizlemek için pamuk yardımıyla yüze uygulanabilir.

Gül mayası nasıl yapılır?

Gül mayasının cilde faydalarından yararlanmak için, gül mayası hazır olarak satın alınabildiği gibi evde de hazırlanabilir. Şu adımlar takip edilerek gül mayası elde edilir: