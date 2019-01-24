Gül Sunal'dan duygulandıran Ayşen Gruda paylaşımı

Sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Usta oyuncunun ardından dostları acılarını sosyal medyadan da paylaştı.

Bu isimlerden biri de Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dı. Sunal eşini ve yakın dostlarını kaybetmenin acısını şu ifadelerle dile getirdi:

30 Nisan 1976...

Evlilik yıldönümümüz...

Sevillanas

Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise sosyal medya sayfasından, Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal’ın birlikte olan olan Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafını paylaşarak “Yanına geliyor iki gözünün çiçeği…” notunu ekledi.