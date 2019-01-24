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Gül Sunal'dan duygulandıran Ayşen Gruda paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesinin ardından Kemal Sunal'ın eşi ve oğlu duygulandıran paylaşımlarla dikkat çekti. İşte herkesin tüylerini diken diken eden o sözler.

Gül Sunal'dan duygulandıran Ayşen Gruda paylaşımı

Sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Usta oyuncunun ardından dostları acılarını sosyal medyadan da paylaştı.

Bu isimlerden biri de Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dı. Sunal eşini ve yakın dostlarını kaybetmenin acısını şu ifadelerle dile getirdi:

30 Nisan 1976...

  1. Evlilik yıldönümümüz...
    Sevillanas
    Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...

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Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise sosyal medya sayfasından, Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal’ın birlikte olan olan Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafını paylaşarak “Yanına geliyor iki gözünün çiçeği…” notunu ekledi.

Ayşen Gruda'nın vefatı dostlarını yasa boğdu!Ayşen Gruda'nın vefatı dostlarını yasa boğdu!
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şu fotoğrafa bakınca insanın yüzünde ilk önce tatlı bir tebessüm bırakıyor sonra da geçmişi yad etme duygusu. Ardından günümüz gerçekleri, acıları ve kayıpları ile karşılaşıyoruz ve sonrası yine hüzün....
allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin
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