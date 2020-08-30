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Gül suyunun cilt bakımında kullanımı

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gül, öyle bir çiçek ki geçmişten günümüze birçok alanda kullanıldığı görülmüş. Bu yazımızda da gülün en yaygın kullanım alanlarından olan kişisel bakımda, gül suyunun kullanımını inceleyeceğiz. Şüphesiz gül suyunun cildimize çok fazla faydası ve cilt bakımında çok farklı kullanım şekilleri var. Daha detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Gül suyunun cilt bakımında kullanımı

Gül suyunun ciltte bıraktığı etkiye inanamayacaksınız! Cildi nemlendiren gül suyu aynı zamanda...

Gül suyu, gül yapraklarının damıtma işleminden geçirilmesiyle elde edilir. Geçmişten günümüze güzellik ve bakım konularında sık sık gül ve gül suyu kullanıldığını biliyoruz. Özellikle güzellik alanında bu kadar tercih edilmesinin sebebi; doğal, hoş kokulu ve cilt için tedavi edici yönelikte değerli bir içeriğinin bulunması. Yani gül suyu, aranılan en doğal ve en etkili cilt bakım ürünlerinden biri. Şimdi gelin beraber, bu mucizenin cilt bakımında nasıl kullanıldığına bakalım.

1. TONİK YAPARAK CİLDİNİZİ CANLANDIRIN

Gül suyu dendiğinde akla ilk tonik olarak kullanılması gelir. Güvendiğiniz bir yerden alacağınız saf gül suyunu ister pamuğa döküp cildinize uygulayın, ister sprey şeklinde kullanın. Gün içerisinde yüze gül suyu ile tonik uygulaması yapmak; ciltteki kirleri temizlemede, cilde canlılık kazandırmada ve nemlendirmede çok işe yarar. Bonus olarak gül suyunu buzdolabında saklayıp kullanmanız, sıcak günlerde ferahlamanıza yardımcı olur. Bir taşla iki kuş!

2. GÜL SUYU MASKELERİ İLE CİLDİNİZ NEM KAZANSIN

Gül suyu ile yapabileceğiniz ve her cilt tipine uygun sayısız maske var! Haftada bir uygulayacağınız herhangi bir gül suyu maskesi, cildinizi yenilemeye, pürüzsüzleştirmeye ve arındırmaya yardım eder.

3. MAKYAJ TEMİZLEYİCİ OLARAK GÜL SUYU

İçerisinde birçok kimyasal bulunduran makyaj temizleyicileri yerine doğal gül suyu kullanabilirsiniz. Hafif ya da ağır makyajları pamuğa bir miktar gül suyu dökerek temizleyebilirsiniz.

4. GÜL BANYOSUYLA KENDİNİZİ ŞIMARTIN

Banyo suyuna biraz gül suyu ekleyin ve yumuşacık bir cilde sahip olun. Göz zevkiniz için su dolu küvetin içerisine gül yaprakları da serpebilirsiniz. Resmen mutluluk sebebi!

5. YORGUNLUĞU GÜL SUYUYLA BİR KENARA BIRAKIN

Gün içerisinde yorgunluk veya uykusuzluk yüzümüze vurur. Fakat kimse yüzü şiş bir şekilde dışarı çıkmak istemez. Endişelenmeyin, çözümü var! Soğuk gül suyunu yüzünüze tampon hareketlerle uygulayın. Bir başka çözüm ise önceden küçük kalıplarda dondurduğunuz gül suyunu, yüzünüze kompres olarak uygulamak. Bu şekilde şişlik ve yorgunluklara '' Elveda!'' diyebilirsiniz.

6. GÜL SUYU İLE İLK YARDIM

Evet, gül suyu burada da devreye giriyor. Sizi rahatsız eden yara veya sinek, böcek ısırıklarına karşı gül suyunu kullanabilirsiniz. Pamukla kompres uygulayarak acısını ve kaşıntısını azaltabilirsiniz.

7. ERKEKLER İÇİN TIRAŞ SONRASI BAKIM

Sadece kadınlar mı kullanır gül suyunu? Tabi ki hayır! Erkekler de tıraş sonrası losyon amacıyla gül suyunu kullanabilir. Hem tahrişleri önler hem de cildi yatıştırır.

Kaynaklar:

https://www.haberturk.com/gul-suyu-nasil-kullanilir-hbrt-2684115
https://www.aysetolga.com/gul-suyu-faydalari
https://www.haber7.com/kadin/haber/2600068-gul-suyu-ile-cilt-maskesi-gul-suyunun-faydalari-nelerdir/?detay=1

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