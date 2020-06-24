Gül Suyu : Faydaları Nelerdir?

Yüzyıllardır aşkın simgesi olan, farklı renkleri ve güzel kokusuyla bahçeleri, evleri süsleyen gül çiçeğinin yapraklarının damıtılması sonucu elde edilen gül suyu, faydaları ile bilinir. A, B, C, E vitaminleri içeren bu suyun aynı zamanda antioksidan, antiseptik ve antienflamatuar özellikleri vardır. Ülkemizde en iyi güller Isparta ilinde yetişir ve bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri, gül suyu ile bu sudan yapılan ürünlerdir. Gül Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri Miktar (g): 100 Kalori (kcal): 131 Yağ (g): 5.86 Karbonhidrat (g): 1.4 Protein (g): 0.2 Gül Suyunun Faydaları Gül suyunun bilinen en önemli özelliği cilt sorunları üzerindeki etkisidir. Cildi bir taraftan beslerken diğer yandan da arındırıcı etki gösterir. Gül suyu çoğunlukla dışarıdan uygulanmak suretiyle kullanılır. 1. Cildi güzelleştirir Gül suyu, cilt ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesinde etkilidir. Bunların içerisinde tahriş ve kuruma ilk sıralarda gelir. Antibakteriyel özelliği ile sivilce ve akne oluşumunu engeller. Cildin pH dengesini korur ve yağlanma düzeyini dengeler. Düzenli olarak gül suyu ile temizlenen cilt bir süre sonra daha sağlıklı bir görüntüye kavuşur. Egzamaya karşı etkilidir. Cildin maruz kaldığı dış etkilerin giderilmesini sağlar. Gül suyunun yüze faydaları bununla bitmez. Yüzdeki renk tonlarını dengeler, güneş yanıklarının geçirilmesine yardımcı olur, lekeleri giderir. Gül suyunun cilde etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle, kozmetik ürünlerde bile gül suyu katkısı bulunur.

2. Makyaj temizleyici olarak kullanılır Makyaj sonrası yüzünü temizlemek için doğal bir ürün arayanların kurtarıcısıdır gül suyu. Kozmetik makyaj temizleyicilerinin aksine hiçbir kimyasal madde içermediği için cilde zarar vermez. Yüzün bütün yüzeylerinde gül suyu kullanılabilir, buna göz çevresi de dahildir. Ayrıca birçok makyaj temizleyici ürüne göre daha ekonomiktir. 3. Saç bakımında etkilidir Cilt kadar saçlar da dış faktörlerden etkilenir. Özellikle kadınlar saçlarının güzelliğine önem verir ve saçlarını korumak için düzenli bakım yaparlar. Bu bakım malzemelerinin birçoğu içerdiği kimyasallar nedeni ile zararlıdır. Gül suyunun saça faydaları da vardır. Gül suyu tıpkı makyaj temizleme de olduğu gibi, saç bakımında da kullanılacak en doğal maddelerden biridir. Banyo sırasında son durulama suyuna eklenecek bir bardak gül suyu saçların beslenmesini sağlar. Saç diplerini gül suyu ile ovalamak kepek sorunu ve saç derisi problemlerini de çözer. 4. Baş ağrısına çözüm niteliğindedir Gül suyunun kokusunun sakinleştirici etkisi vardır. Gül suyu ile alın ve şakak bölgesine masaj yapmak baş ağrısını hafifletir. Bu yöntem çok uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılan bir biçimdir. Gül suyu soğuk olursa etkisini daha çabuk gösterir.

5. Strese karşı etkilidir Hafif ve sakin kokusuyla gül suyu strese karşı etkilidir. Koklayan kişide pozitif etki uyandırır. Gül suyuna batırılmış bir parça pamuk odanın bir köşesine konulduğunda koku etrafa yayılır ve kişide sakinleştirici etki gösterir. Aromaterapide de kullanılan bu koku, özellikle meditasyon sırasında kullanılırsa meditasyonun etkisini arttırır. 6. Göz sağlığını korumaya yardımcı olur Gül suyu vitaminler yönünden zengindir. Bu vitaminler gözü besler. Özellikle yoğun olarak bilgisayar kullananların yaşadığı sorunlardan biri olan batmaya karşı etkilidir. Gül suyu göze damlatılır mı diye çekinenler için, bu suyun bazı kültürlerde göz temizliğinde kullanıldığı söylenebilir. Gözlere iki damlayı geçmeyecek şekilde gül suyu damlatmak, göz ile ilgili sorunların hafiflemesini sağlar. Gül suyu damlatamayanlar ise, gül suyuna batırdıkları bir parça pamuğu 5 dakika kadar gözlerinin üzerinde bekletebilir. 7. Ağız ve diş sağlığını korur Gül suyu diş ve diş eti iltihaplarıyla ağız kokusu problemlerinin çözülmesinde kullanılabilir. Diş etinde oluşan ağrıları dindirir. Bu amaçla gül suyu kullanmak için gargara yapılır. Bir bardak suya eklenecek çeyrek ölçü gül suyu ile gargara yapılır. Bu suyun yutulmasında sakınca yoktur.