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Gül ve Davutoğlu'dan kayyum atamalarına tepki

19.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Van ve Mardin'in belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu da tepki gösterdi.

Gül ve Davutoğlu'dan kayyum atamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı da kayyum atamaları ile ilgili bir açıklama yaptı.Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanmasına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, üç belediye başkanının "idari tasarrufla" görevden alınmasının demokratik sistemin ruhuna aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı. "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir" diyen Davutoğlu, sözlerini "Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" şeklinde sürdürdü.

Esas olanın seçme ve seçilme hakkı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu kararın toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabileceğini ifade etti. Davutoğlu, Twitter'daki paylaşımlarına "Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" şeklinde devam etti.

Belediye başkanlarının görevden alınmasını CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eleştirdi. Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, üç kente kayyum atanmasının demokrasiyle izah edilemeyeceğini belirterek "Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" dedi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de belediye başkanlarının görevden alınmasının seçmen iradesini yok saymak olduğunu belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Saadet Partisi'nden de kayyum atamalarına tepki geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konmuştur" diyerek alınan kararın Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve aklıselimden uzak olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nda Sosyal Demokrat grubun başkan vekillerinden Hollandalı siyasetçi Kati Piri de kayyum atamaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Piri, Twitter mesajında "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimden beş ay sonra 'terör gerekçesiyle" görevlerinden alındı. İnsanların iradesine sıfır saygı. Peki şimdi sırada ne var? Ankara ve İstanbul'un belediye başkanlarının alınması mı?" ifadelerini kullandı.

Alman Federal Meclisi'nin Sol Partili milletvekili Gökay Akbulut da Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP ile dayanışma çağrısında bulundu. "Avrupa anti-demokratik Türk hükümeti ile işbirliğini dondurmalı" diyen Akbulut, Türk hükümetinin demokrasiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdiği mesajını paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı da kayyum atamaları ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada kayyum atamalarının terör gerekçesi ile yapıldığı savunularak "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bu üç ismin yerine söz konusu illerin valileri görevlendirildi.

HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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