Gül ve Davutoğlu'dan kayyum atamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı da kayyum atamaları ile ilgili bir açıklama yaptı.Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanmasına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, üç belediye başkanının "idari tasarrufla" görevden alınmasının demokratik sistemin ruhuna aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı. "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir" diyen Davutoğlu, sözlerini "Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" şeklinde sürdürdü.

Esas olanın seçme ve seçilme hakkı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu kararın toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabileceğini ifade etti. Davutoğlu, Twitter'daki paylaşımlarına "Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" şeklinde devam etti.