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"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan tecavüz ifadesine tepki! Musa Dinç kimdir, hayatı?

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Gül ve Düşün isimli çocuk kitabının yazarı Musa Dinç bu gün sosyal medyada gündem oldu. "En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" skandal cümlelerden sadece bir tanesi olarak paylaşıldı. Kitabın içinde yer alan bazı cümleler vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Gün ve Düşün çocuk kitabında bulunan sapkın ifadeler neler? Peki Musa Dinç kimdir, nerelidir? İşte Musa Dinç'in kitabında yer alan o cümleler!

"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan tecavüz ifadesine tepki! Musa Dinç kimdir, hayatı?

Twitter'da bugün Musa Dinç'in "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer aldığı iddia edilen bazı sapkın ifadeler #gülvedüşünkitabıkaldırılsın hashtagi ile protesto edildi. Kitaptan çocukların olumsuz bir şekilde etkileneceğini yazan sosyal medya kullanıcıları kitabın yayından kaldırılması için sürekli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Çocuk kitabında bulunan skandal ifadelerle birlikte Musa Dinç kimdir, nerelidir araştırılıyor. İşte Musa Dinç'in Gül ve Düşün isimli kitabında yer alan o ifadeler!

gül ve düşün

"GÜL VE DÜŞÜN" İSİMLİ ÇOCUK KİTABINDAKİ SKANDAL CÜMLELER

Arı Sanat Yayınevi 'nin yayınladığı 'Gül ve Düşün' kitabı tecavüz güzellemesinin ardından durduğuna dair açıklama geldi. Kitapta yer alan tecavüz ifadesi bir tilkinin bir ayıya yönelik "En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" cümlesinin yer alması üzerine sosyal medyada tepki topladı. Musa Dinç'in çocuk kitabı ile tecavüzü meşrulaştırması vatandaşların gözünden kaçmadı. İşte 'Gül ve Düşün'kitabında yer alan tecavüz ve diğer sapkın ifadeler şu şekilde;

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MUSA DİNÇ'TEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Sosyal medyadaki #gülvedüşünkitabıkaldırılsın hashtagi ile tepki toplayan Musa Dinç duruma şaşırdığını ve erdemli bir davranış sergileyerek kitabın satışının durdurulduğunu açıkladı. İşte Musa Dinç'in özür dilediği o ifadeler:

yayınevi

"Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" dedi.

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"GÜL VE DÜŞÜN" KİTABI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Kitabın içinde yer alan ifadelerin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Musa Dinç'in kitabını yayımlayan Arı Sanat Yayınevi'de açıklama yaptı. Yayınevinden gelen açıklama, Gül ve Düşün kitabı yayından kaldırıldı mı merak eden vatandaşların yüreğine su serpti. Arı Sanat Yayınevi açıklamasında Musa Dinç'in kitabının 2019'da dağıtımdan kalktığını belirtti ve ardından özür diledi. Arı Sanat Yayınevi dağıtımdan kaldırılan kitabın hala bazı internet sitelerinde satıldığını belirterek buna müdahale edemeyecekleri mesajı verdi. Ancak buna rağmen kitabın bazı internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu konuda gerekeni yapacağız" denildi. Yayınevi ayrıca "Durumun düzelmesi için hukuku süreç başlamıştır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrardan tüm okurlarımızdan özür dileriz" açıklaması yaptı.

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MUSA DİNÇ KİMDİR?

Yazar, şair, editör kimliğinin yanı sıra sağlık çalışanı da olan Musa Dinç 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır Çanak ilçesinin Aşağı Konak Köyünde doğdu. Lise 2. sınıfa kadar Diyarbakır'da eğitimine devam eden Musa Dinç daha sonra şehir değişikliği ile Konya'ya geldi.
1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü,
1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını,
1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü bitirdi.

2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.


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