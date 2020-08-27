"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan tecavüz ifadesine tepki! Musa Dinç kimdir, hayatı?

Twitter'da bugün Musa Dinç'in "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer aldığı iddia edilen bazı sapkın ifadeler #gülvedüşünkitabıkaldırılsın hashtagi ile protesto edildi. Kitaptan çocukların olumsuz bir şekilde etkileneceğini yazan sosyal medya kullanıcıları kitabın yayından kaldırılması için sürekli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Çocuk kitabında bulunan skandal ifadelerle birlikte Musa Dinç kimdir, nerelidir araştırılıyor. İşte Musa Dinç'in Gül ve Düşün isimli kitabında yer alan o ifadeler!

"GÜL VE DÜŞÜN" İSİMLİ ÇOCUK KİTABINDAKİ SKANDAL CÜMLELER

Arı Sanat Yayınevi 'nin yayınladığı 'Gül ve Düşün' kitabı tecavüz güzellemesinin ardından durduğuna dair açıklama geldi. Kitapta yer alan tecavüz ifadesi bir tilkinin bir ayıya yönelik "En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" cümlesinin yer alması üzerine sosyal medyada tepki topladı. Musa Dinç'in çocuk kitabı ile tecavüzü meşrulaştırması vatandaşların gözünden kaçmadı. İşte 'Gül ve Düşün'kitabında yer alan tecavüz ve diğer sapkın ifadeler şu şekilde;

MUSA DİNÇ'TEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Sosyal medyadaki #gülvedüşünkitabıkaldırılsın hashtagi ile tepki toplayan Musa Dinç duruma şaşırdığını ve erdemli bir davranış sergileyerek kitabın satışının durdurulduğunu açıkladı. İşte Musa Dinç'in özür dilediği o ifadeler: