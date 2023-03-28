Gül yağı faydaları: Gül yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Gülgiller familyasının örnek bitkisi olan gülün ana yurdu Asya olsa da tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de yaklaşık 25 farklı yabani türü yetişir. Genellikle kışın yapraklarını döken, tırmanıcı, ağaççık ya da çok yıllık dikenli çalı olarak bilinen bitkilerin adı güldür. İlkbaharda açan güller sonbahara kadar farklı renkli çiçeklerini sergiler. Süs bitkisi olarak da farklı şekillerde yetiştirilebilen gül hem zevke hem de sağlığa hitap eder.

Gülden elde edilen gül yağı da en az gül kadar ön plana çıkan bir yağdır. Gül çiçeğinin yapraklarından üretilen ve uçucu bir yağ olan gül yağı dünyada en çok Türkiye’de üretilir. Rosa damascena gülünden elde edilen gül yağı oldukça rağbet görür. Hoş kokusuyla dikkatleri üstüne çeken gül yağı, gül yapraklarının buhar damıtma yönteminin sonucunda elde edilir. Gül yağı aromaterapiden kozmetiğe, temizlikten parfümlere kadar pek çok farklı sektörde ve alanda kullanılabilir.

Gül yağı ne işe yarar?

Eski Yunan’dan günümüze kadar varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz gül yağı eski dönemlerde de sağlıkta ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan uçucu bir yağdır. Osmanlı tıbbında da adından “ağrı kesici” olarak bahsettiren gül yağı faydaları şu şekildedir:

Aromaterapi: Gül yağı aromaterapinin en gözde ürünlerinden birisidir. Hoş kokusunun yanı sıra strese iyi gelmesi ve rahatlatması sayesinde sıkça tercih edilir, kişilerin daha huzurlu hissetmesini sağlar.

Gül yağı aromaterapinin en gözde ürünlerinden birisidir. Hoş kokusunun yanı sıra strese iyi gelmesi ve rahatlatması sayesinde sıkça tercih edilir, kişilerin daha huzurlu hissetmesini sağlar. Boşaltım sistemine iyi gelir: Gül yağı kabızlık probleminde kullanılabilir. Kabızlık yaşanıyorsa, gül yağıyla karın kaslarına masaj yapılarak bağırsaklar rahatlatılır.

Gül yağı kabızlık probleminde kullanılabilir. Kabızlık yaşanıyorsa, gül yağıyla karın kaslarına masaj yapılarak bağırsaklar rahatlatılır. Daha ferah nefes almayı sağlar: Gül hoş kokusuyla yalnızca stresi değil ağız kokusuna da iyi gelir. Gül yağı, ağız bakımında kullanılabilir ve daha ferah nefes almayı sağlar.

Gül hoş kokusuyla yalnızca stresi değil ağız kokusuna da iyi gelir. Gül yağı, ağız bakımında kullanılabilir ve daha ferah nefes almayı sağlar. Sakinleştirir: Gül yağı kokusu sayesinde daha huzurlu hissettirir ve sakinleştirir. Nefesi düzenler, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olarak görev alır.

Gül yağı kokusu sayesinde daha huzurlu hissettirir ve sakinleştirir. Nefesi düzenler, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olarak görev alır. Sağlıklı saçlar: Gül yağının cilde ve yüze faydaları olduğu kadar saçlar için de faydalıdır. Saç maskelerine, şampuana ve kremlere eklenen gül yağı, içerdiği vitaminler sayesinde saçı nemlendirir ve daha parlak olmasını sağlar.

Gül yağının cilde ve yüze faydaları olduğu kadar saçlar için de faydalıdır. Saç maskelerine, şampuana ve kremlere eklenen gül yağı, içerdiği vitaminler sayesinde saçı nemlendirir ve daha parlak olmasını sağlar. Cildi rahatlatır: Gül yağının cilde faydaları oldukça fazladır. Makyaj temizliği yaparken temizleyicinin içine birkaç damla gül yağı damlatmak, makyajın ciltten daha kolay çıkmasını ve cildin zarar görmeden arınmasını sağlar. Makyaj temizliği sırasında ciltte oluşan kir ve yağı da zarar vermeden temizler.

Gül yağının cilde faydaları oldukça fazladır. Makyaj temizliği yaparken temizleyicinin içine birkaç damla gül yağı damlatmak, makyajın ciltten daha kolay çıkmasını ve cildin zarar görmeden arınmasını sağlar. Makyaj temizliği sırasında ciltte oluşan kir ve yağı da zarar vermeden temizler. Lekeleri giderir: Gül yağının yüze faydaları arasında lekeler de bulunur. Güneşin ciltte bıraktığı lekelerin görünümünü hafifletir ve düzenli kullanımda azaltır.

Gül yağı faydaları nelerdir?

Gül yağının endorfin salgılanmasının uyardığı bilinir. Gül yağının bu hormonu uyarması, kişinin daha iyi ve mutlu hissettirir. Ağrı ve acıyı da hafifletmesi sıkça tercih edilme sebebidir. Gül yağının faydaları şu şekildedir:

Ciltte oluşan yaralara iyi gelir.

İçeriğindeki vitaminler hücre yenilenmesini destekler.

Citteki egzama ve yara etkilerini iyileştirir.

Gül yağıyla masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır.

Özellikle dirsek ve topuklardaki kurumaya iyi gelir, cildi nemlendirir.

Ciltte meydana gelen çatlaklara iyi gelir.

Saç kepeklenmesinde etkilidir. Saçı nemlendirerek kepeklenmeyi azaltır.

Regl ağrısına iyi gelir.

Stres ve kaygıyı azaltır, daha iyi bir ruh hâlini sağlar.

Antibakteriyel özelliklere sahiptir, mikroplara karşı etkilidir.

Afrodizyak etkisi bulunur, cinsel dürtüleri artırır.

Depresyon tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Gül yağı nasıl kullanılır?

Gül yağı gerek maskelere eklenerek gerek aromaterapi olarak gerekse buhurdanlıkla kullanılabilir. Kişilerin tercihlerine göre gül yağı kullanımı çeşitlenebilir. Gül yağı şu amaçla kullanılabilir:

Cilt bakımında

Banyoda

Saç bakımında

Aromaterapide

Gül yağı eğer cilt bakımında kullanılmak isteniyorsa var olan cilt bakım malzemelerine eklenerek kullanılabilir. Bunun yanı sıra gül yağı içerikli cilt maskeleri yapılabilir ya da direkt olarak gül içerikli cilt ürünleri tercih edilebilir. Gül yağı banyoda da kullanılabilir. Dolu bir küvete 10-15 damla kadar gül yağı ekleyip seyreltilerek banyo suyu olarak kullanılabilir. Ayak banyosu için gül yağı kullanmak istiyorsanız dolu bir kovanın içerisinde birkaç damla gül yağı ve badem yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.

Stres ve kaygıyı azaltmak, nefesi açmak ve daha rahat nefes almak için gül yağını soluyabilirsiniz. Bunun için aromaterapi kullanabilir ya da buhurdanlık kullanabilirsiniz. Aromaterapi ve buhurdanlık dışında difüzör yardımıyla da soluyabilir ya da bileğinize ve boynunuza sürebilirsiniz.

Gül yağını cilde kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler bulunur. Eğer hassas bir cilde sahipseniz gül yağını zeytinyağı ya da başka yağlarla seyrelterek kullanabilirsiniz. İlk defa gül yağı kullanıyorsanız da alerjinizin olup olmamasına karşılık öncelikle bileğinizin küçük bir noktasına yağı uygulayıp bekleyin. Alerjik reaksiyon göstermezse kullanabilirsiniz. Ancak kaşınma, kızarıklık ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşarsanız mutlaka doktora gitmeniz gerekir.



