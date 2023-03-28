Gül yağı faydaları: Gül yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Gülgiller familyasının örnek bitkisi olan gülün ana yurdu Asya olsa da tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de yaklaşık 25 farklı yabani türü yetişir. Genellikle kışın yapraklarını döken, tırmanıcı, ağaççık ya da çok yıllık dikenli çalı olarak bilinen bitkilerin adı güldür. İlkbaharda açan güller sonbahara kadar farklı renkli çiçeklerini sergiler. Süs bitkisi olarak da farklı şekillerde yetiştirilebilen gül hem zevke hem de sağlığa hitap eder.
Gülden elde edilen gül yağı da en az gül kadar ön plana çıkan bir yağdır. Gül çiçeğinin yapraklarından üretilen ve uçucu bir yağ olan gül yağı dünyada en çok Türkiye’de üretilir. Rosa damascena gülünden elde edilen gül yağı oldukça rağbet görür. Hoş kokusuyla dikkatleri üstüne çeken gül yağı, gül yapraklarının buhar damıtma yönteminin sonucunda elde edilir. Gül yağı aromaterapiden kozmetiğe, temizlikten parfümlere kadar pek çok farklı sektörde ve alanda kullanılabilir.
Eski Yunan’dan günümüze kadar varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz gül yağı eski dönemlerde de sağlıkta ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan uçucu bir yağdır. Osmanlı tıbbında da adından “ağrı kesici” olarak bahsettiren gül yağı faydaları şu şekildedir:
Gül yağının endorfin salgılanmasının uyardığı bilinir. Gül yağının bu hormonu uyarması, kişinin daha iyi ve mutlu hissettirir. Ağrı ve acıyı da hafifletmesi sıkça tercih edilme sebebidir. Gül yağının faydaları şu şekildedir:
Gül yağı gerek maskelere eklenerek gerek aromaterapi olarak gerekse buhurdanlıkla kullanılabilir. Kişilerin tercihlerine göre gül yağı kullanımı çeşitlenebilir. Gül yağı şu amaçla kullanılabilir:
Gül yağı eğer cilt bakımında kullanılmak isteniyorsa var olan cilt bakım malzemelerine eklenerek kullanılabilir. Bunun yanı sıra gül yağı içerikli cilt maskeleri yapılabilir ya da direkt olarak gül içerikli cilt ürünleri tercih edilebilir. Gül yağı banyoda da kullanılabilir. Dolu bir küvete 10-15 damla kadar gül yağı ekleyip seyreltilerek banyo suyu olarak kullanılabilir. Ayak banyosu için gül yağı kullanmak istiyorsanız dolu bir kovanın içerisinde birkaç damla gül yağı ve badem yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.
Stres ve kaygıyı azaltmak, nefesi açmak ve daha rahat nefes almak için gül yağını soluyabilirsiniz. Bunun için aromaterapi kullanabilir ya da buhurdanlık kullanabilirsiniz. Aromaterapi ve buhurdanlık dışında difüzör yardımıyla da soluyabilir ya da bileğinize ve boynunuza sürebilirsiniz.
Gül yağını cilde kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler bulunur. Eğer hassas bir cilde sahipseniz gül yağını zeytinyağı ya da başka yağlarla seyrelterek kullanabilirsiniz. İlk defa gül yağı kullanıyorsanız da alerjinizin olup olmamasına karşılık öncelikle bileğinizin küçük bir noktasına yağı uygulayıp bekleyin. Alerjik reaksiyon göstermezse kullanabilirsiniz. Ancak kaşınma, kızarıklık ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşarsanız mutlaka doktora gitmeniz gerekir.