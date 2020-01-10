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Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır."
Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır."
POLİTİKA
HABERLERİ
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10.01.2020 10:35 |
Son Güncelleme
Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır."