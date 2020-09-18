Gülay Uygun: Aleyna Çakır cinayetinde ailenin suçladığı Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

Annesinin hayatını kaybettiği yerde Ümitcan Uygun, babası ve avukatları kameralara konuşarak, Gülay Uygun'un ardında bir not bırakarak intihar ettiğini söyledi.

Hem polis, hem de yakınlarının aramaya başladığı Gülay Uygun'u, yakınları buldu. Dağlık alanda bir ormanda başından vurulmuş halde bulunan Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirören Haber Ajansı, öğretmen olan Gülay Uygun'un sabah saatlerinde bir akrabasının evine gitmek için dışarı çıktığını, akşam saatlerinde Uygun'a ulaşamayan ailenin durumu polise bildirdiğini yazdı.

3 Haziran'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a daha önce şiddet uygulayan ve Çakır'ın ailesinin suçladığı Ümitcan Uygun'un annesi, son günlerde hakkında çıkan bazı iddiaların ardından Ankara'da ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Ancak 30 Haziran'da, olayın intihar olmayabileceğine dair verilerin yer aldığı otopsi raporu çıktı. Ailesi, Aleyna Çakır'ın otopsi sonucuna dayanarak ve daha önce kızlarına şiddet uyguladığını söyleyerek Uygun'un cinayeti işlediğini iddia etti.

3 Haziran'da Ümitcan Uygun, kız arkadaşı olduğunu söylediği, gerçek ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın evinde giderek, Çakır'ın cansız bedenini bulduğunu söyledi. İfadesi alınan Uygun, serbest bırakıldı.

Bu sebeple birçok sosyal medya kullanıcısı, olayın intihar olmayabileceğini savunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan Gülay Uygun'un cansız bedeninin fotoğraflarında, yanında bir alışveriş poşeti ve yüzünde de maske olduğu görülüyor.

Mektubun doğruluğuyla ya da Uygun'un ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi makamlaca yapılmış bir açıklama yok.

Ümitcan Uygun ve babası, Gülay Uygun'un mektubunda iftiralardan dolayı Müge Anlı'yı suçladığını iddia etti.

"Bizim burada yaklaşık 10 ay evvel bir düğün oldu. Düğüne gittik. Sonradan Ümit geldi, arkasından 6 tane 19 en fazla 21 yaşlarında kız geldi. Benim yanımda da Ümit'in annesi oturuyordu. Yanına gelen o kızlar 'Yurt anne' diyerek seslendi. Sordum 'neden yurt anne diyorsunuz?' diye. 'Bizim yurtta çalışıyor, o yüzden' dediler. 'Okuyor musunuz?' diye sordum, hani yurttan çıktıkları için. 'Hayır, yurt anne bizi 18 yaşından sonra alıp ev açıyor. İşe sokma adıyla götürüyor, oğlu…"

Anlı'nın bir haftadır ATV'de yayımlanan programında işlediği konuyla ilgili, 15 Eylül Salı günü Ankara'dan bir kişi canlı yayına bağlandı ve şunları söyledi:

Programın bir bölümünde ise komşusunun, Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce kaydettiğini söylediği çığlıklar dinletildi.

Aile, 8 Eylül'de Müge Anlı'nın programına katılarak 2 ay sonra adli tıp raporunu açıkladı. Ardından Müge Anlı, konuyu programında işlemeye başladı. Ümitcan Uygun da bağlandığı bir programda suçsuz olduğunu iddia edince, Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirdi.

Yayına bağlanan kadının sesi burada programın yapımcıları tarafından kesildi.

Gülay Uygun'un, bir 'engelsiz aile yaşam ve rehabilitasyon merkezi'nde çocuk eğitmeni olarak çalıştığı belirtiliyor.

17 Eylül Perşembe günü Müge Anlı, konuyla ilgili soruşturma açıldığını; yaklaşık 20 kişinin de benzer iddialarda bulunmak için yayına bağlanmak istediğini; bu kişilerin ifadelerinin de soruşturmaya dahil edileceğini söyledi:

"Yayınımıza bağlanan kişilerle ilgili kanalımıza talepte bulunuldu. Kimliklerinin gizli kalması şartıyla bilgiyi paylaşacağımızı ifade ettik."

Programa çok sayıda video ve fotoğraf gönderilerek bu iddianın tekrarlandığını belirten Müge Anlı, "Gündeme gelen iddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da soruşturma başlattı çok hızlı bir şekilde. O videoları da müfettişimize ulaştırdık." dedi.

Ancak iddialarla ilgili Gülay Uygun henüz ifade vermemişti, perşembe günü açıldığı belirtilen soruşturma kapsamında teyit edilmiş bir bilgi olup olmadığı da bilinmiyor.

Resmi belgelerde ne var?

Gülay Uygun'a yönelik soruşturma açıldığına dair bir resmi belge, kamuoyuyla paylaşılmadı. Konuyla ilgili bilinen tek şey; Müge Anlı'nın bakanlık yetkilileriyle konuştuğunu söyleyerek yayın sırasında verdiği bilgi.