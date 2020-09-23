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Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.

Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intihar olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve altı adet fişek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan dokuz kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır.

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