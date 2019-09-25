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Gülay’ın ‘pişmanım’ diyen katiline müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de 4 el ateş edilerek öldürülen 37 yaşındaki Gülay Şimşek’in, öldürülmeden 13 gün önce videoya kayda aldığı görüntülerde kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği 36 yaşındaki katil zanlısı yargılandığı ilk duruşmada müebbet hapis cezası aldı.

Kayseri’de 4 el ateş edilerek öldürülen 37 yaşındaki Gülay Şimşek’in, öldürülmeden 13 gün önce videoya kayda aldığı görüntülerde kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği 36 yaşındaki katil zanlısı yargılandığı ilk duruşmada müebbet hapis cezası aldı. Mahkemede, ‘pişmanım’ diyen sanığa herhangi bir ‘iyi hal indirimi’ maddesi uygulanmadı.
31 Temmuz akşamı Serçeönü mahallesi Ahmet Paşa caddesinde 37 yaşındaki Gülay Şimşek iş çıkışı 4 el ateş edilerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülay Şimşek’in katil zanlısı Ö.O.(36)’nun videosunu çektiği ve bir daha kendisine yaklaşmayacağı konusunda söz aldığı ortaya çıktı.
18 Haziran saat 20.00’da çekilen videoda Gülay Şimşek, katil zanlısı Ö.O. ile birlikte Mimarsinan Parkı’nda buluştuğu videosunda annesini de konuşmalarda şahit olarak çekti. Gülay Şimşek videoda, "Tarih 18.07.2019 ve saat 20.00. Ö.O.’dan şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma almıştım. Çünkü beni tehdit etmişti ve zor kullanmıştı. Kendimi de beni de öldürürüm diye tehdit etmişti. Kendisinin infazı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Kendisi de bir daha bana yaklaşmayacağını söyledi ve annem de şahit. Bir daha sana yaklaşmayacağım ve seninle hiç bir bağlantım olmayacak dediği için bu videoyu çekiyorum ve kendisinden duymak istiyorum" diye konuşuyor ve katil zanlısı Ö.O. da "Doğru söylüyorsun" diyerek konuşulanları onaylıyor.
Gülay Şimşek, "Bu video sadece delil niteliğindedir ve sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır. Onun haricinde ben şimdi şikayetimi geri alacağım. Bir daha da görüşmeyeceğiz ve kendisinden söz aldım. Bana zarar vermeyeceğine, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Saat 20.10 ve birazdan karakola giderek ifademi geri alacağım. Ö.O. sen de kayıt ettiğimi biliyorsun, ben de Gülay Şimşek" diyerek kaydı kesiyor. Kırşehir’e kaçarken yakalanan katil zanlısı Ö.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakanlık avukatı da katıldı
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Ö.O., öldürülen kadının şikayetçi anne ve babası ile avukatlar hazır bulunurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü avukatı da davaya müdahil oldu.
Sanığa zorunlu avukat atandı
Tutuklu sanık Ö.O. özel avukat tutmazken, Otomatik CMK Atama Sistemi (OCAS) ile sanığa Kayseri Barosu’ndan zorunlu müdafi atandı.
‘Olmasaydı iyiydi’ diyen ve çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ö.O. mahkemede Gülay Şimşek’i çok sevdiğini, çok kıskandığını, olay günü de Şimşek’in hakaret ettiğini iddia ederek 4 el ateş ettiğini anlattı.
Savcı mütalaasında sanığın tasarlayıp adam öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
‘Pişmanım’ diyen sanığa indirim yok
Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.O.’ya tasarlayarak değil, sadece ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Savunmasında ‘pişmanım’ diyen sanığa iyi hal indirim maddesi uygulanmadı. Mahkeme sanığa ‘yasak silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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