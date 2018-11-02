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Gülbahar'ın katili yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

KKTC'de işlenen korkunç cinayetin zanlısı yakalandı. Fatih Çıkrıkçı kendisinden şikayetçi olan sevgilisi Gülbahar Ulutan'a temizlik yapmak için gittiği evde saldırıp, 13 yerinden bıçaklayarak vahşi şekilde öldürmüştü

Gülbahar'ın katili yakalandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, KKTC'nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan'ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı geldi. Çıkrıkçı'nın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Çıkrıkçı, bu sırada Ulutan'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı.

POLİS FOTOĞRAFINI TV'LERE DAĞITMIŞTI

Sesleri duyup, eve gelen çevredekiler, Ulutan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan Fatih Çıkrıkçı'nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamayla cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendi.

Polis ekipleri, bu sabah gelen ihbar üzerine, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde arama yaptı. Gülbahar Ulutan'ı öldüren Fatih Çıkrıkçı'nın bölgede olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Çıkrıkçı, saklandığı iş yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Fatih Çıkrıkçı'nın götürüldüğü polis merkezinde sorguya alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülbahar Ulutan kadın cinayeti KKTC

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