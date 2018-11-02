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Gülbahar'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren eski sevgili yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gönyeli beldesinde, eski sevgilisi Gülbahar Ulutan'ı temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren Fatih Çıkrıkçı, saklandığı Alayköy Sanayi Bölgesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.  Olay, önceki gün akşam saatlerinde, KKTC'nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan'ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı geldi. Çıkrıkçı'nın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Çıkrıkçı, bu sırada Ulutan'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı.

Gülbahar'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren eski sevgili yakalandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gönyeli beldesinde, eski sevgilisi Gülbahar Ulutan'ı temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren Fatih Çıkrıkçı, saklandığı Alayköy Sanayi Bölgesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde, KKTC'nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan'ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı geldi. Çıkrıkçı'nın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Çıkrıkçı, bu sırada Ulutan'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı. Sesleri duyup, eve gelen çevredekiler, Ulutan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan Fatih Çıkrıkçı'nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamayla cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendi.
SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI
Polis ekipleri, bu sabah gelen ihbar üzerine, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde arama yaptı. Gülbahar Ulutan'ı öldüren Fatih Çıkrıkçı'nın bölgede olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Çıkrıkçı, saklandığı iş yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Fatih Çıkrıkçı'nın götürüldüğü polis merkezinde sorguya alındığı öğrenildi.

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Gülbahar'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren eski sevgili yakalandıGülbahar'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren eski sevgili yakalandı

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