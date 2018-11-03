Gülbahar'ı sopayla vurarak düşürdükten sonra öldürmüş

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gönyeli beldesinde, eski sevgilisi Gülbahar Ulutan'ı temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak öldüren Fatih Çıkrıkçı'ya, cinayeti işlediği evde ve çevresinde tatbikat yaptırıldı. Şüpheli, Ulutan'ı sopayla vurup yere düşürdükten sonra bıçakladığını söyledi.

Olay, 31 Ekim akşamı, KKTC'nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan'ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı geldi. Çıkrıkçı'nın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Çıkrıkçı, bu sırada Ulutan'ı 13 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı. Sesleri duyup eve gelen çevredekiler, Ulutan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan Fatih Çıkrıkçı'nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamayla cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendi.

SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, dün sabah gelen ihbar üzerine, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde arama yaptı. Gülbahar Ulutan'ı öldüren Fatih Çıkrıkçı'nın bölgede olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Çıkrıkçı, saklandığı iş yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Fatih Çıkrıkçı'nın götürüldüğü polis merkezinde sorguya alındı.

TATBİKAT YAPTIRILDI

Sorgunun ardından şüpheli Fatih Çıkrıkçı'ya cinayeti işlediği evde ve çevresinde tatbikat yaptırıldı. Çıkrıkçı, eski sevgilisi Gülbahar Ulutan'ı öldürmek için evin karşısındaki parkta 2 saat gözlem yaptığını söyledi. Ulutan'ın temizlik yaptığı evin sahiplerinin dışarı çıkmasını beklediğini anlatan Fatih Çıkrıkçı, ardından eve doğru gittiğini belirtti. Eve arka bahçeden giriş yaptığını söyleyen Çıkrıkçı, Gülbahar Ulutan'a arkası dönük olduğu sırada elinde bulunan sopayla saldırdığını söyledi. Fatih Çıkrıkçı, kadın yere düştükten sonra yanında taşıdığı bıçağı çıkardığını, Ulutan'ı 13 kez bıçakladığını, öldüğünü gördükten sonra da olay yerinden kaçtığını anlattı.

Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan zanlı Fatih Çıkrıkçı, tutuklandı.



