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Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bursa’da mahalle sakinlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için hazırladığı “gönüllü seçim ofisi”nin açılışı adeta mitinge dönüştü.

Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti

Bursa’da mahalle sakinlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için hazırladığı “gönüllü seçim ofisi”nin açılışı adeta mitinge dönüştü. Meşalelerle karşılanan Aktaş, “Kuru sözlerle değil, projelerimizle halkımızın karşısındayız” dedi.
Gülbahçe sakinleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için gönüllü seçim ofisi oluşturuldu. Seçim ofisinin açılışı mahalle halkının ilgisi sebebiyle adeta mitinge dönüştü. Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile açılışa katılan Başkan Aktaş, meşalelerle karşılandı. Gördüğü coşku ve yoğun ilgiyle adeta 31 Mart akşamının zafer provasını yapan Başkan Aktaş, “Balkan insanının bütün güzellikleri ve zarafetini Bursa’nın farklı mahallelerinde özellikle Gülbahçe, Zafer ve Namık Kemal mahallerinde ziyâdesiyle görüyoruz. Ben bu şehrin menfaatine, mahallelerimiz, yöremiz ve kültürümüzün menfaatine kim ne iş yapıyorsa bir adım gelene 5 adım giderim. Bundan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Bu can bu bedende olduğu sürece bu kutlu şehrin daha ileriye gitmesi için canla başla gecemizi gündüzümüze katarak, her bir mahallemizi baş tacı ederek koşturacağımdan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın” dedi.
Vatandaşın karşısına hamâsî nutuklarla değil, üzerinde aylarca çalışılmış projelerle çıktıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Trafik, ulaşım, imar ve kentsel dönüşümle ilgili problemlerimiz var. Yeşil Bursa artık o kadar yeşil olmamasına rağmen hâlâ Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yeniden yeşil Bursaiçin 12 tane özel projemiz var. Toplam 1 milyon 500 bin metrekareyi bulan yeşil alan projeleriyle Bursa’yı yeşille bezeyeceğiz” diye konuştu.

Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti

Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti

Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti

Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti

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