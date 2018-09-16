“Gülben çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor…”

2004-2012 yılları arasında Gülben Ergen ile evli kalan Mustafa Erdoğan “Gülben’e teşekkür ederim çok güzel annelik yapıp çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor” dedi.

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Gülben Ergen’le bir ömür boyu dost olduklarını, bunun her anne ,baba için korunması gereken bir değer olduğunu ifade Mustafa Erdoğan “Gülben iyi arkadaşım, sürekli görüşüyoruz. Anne-babalar böyle davranmalı, bu olgunluğu göstermeleri gerekir. ” açıklamalarında bulundu.