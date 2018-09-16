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'Gülben çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor…'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

Mustafa Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında eski eşi Gülben Ergen'e teşekkür etti.

2004-2012 yılları arasında Gülben Ergen ile evli kalan Mustafa Erdoğan “Gülben’e teşekkür ederim çok güzel annelik yapıp çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor” dedi.

“Gülben çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor…”

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'GÜLBEN İYİ ARKADAŞIM'

'GÜLBEN İYİ ARKADAŞIM'
Gülben Ergen’le bir ömür boyu dost olduklarını, bunun her anne ,baba için korunması gereken bir değer olduğunu ifade Mustafa Erdoğan “Gülben iyi arkadaşım, sürekli görüşüyoruz. Anne-babalar böyle davranmalı, bu olgunluğu göstermeleri gerekir. ” açıklamalarında bulundu.
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Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen ile 2004 yılında evlenmişti. 2012 yılında boşanma kararı alan çiftin 3 çocuğu var.
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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Mustafa Erdoğan çocukları

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