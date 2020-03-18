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Gülben Ergen, Atatürk’e söz verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen, bir Anıtkabir ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Gündeme yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergen, içinde bulunduğumuz günün önemine dair bir paylaşımda bulundu. Üç çocuk annesi Ergen, bir Anıtkabir ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarken, altına yazdığı satırlarla beğeni topladı. İşte Ergen’in o satırları:

gulben-ergen

“Sana yemin sana söz, bir Cumhuriyet Kadını gibi yaşayıp öleceğim! Zaferlerine, mücadelelerine layık evlatlar yetiştireceğim! Ülkeme faydalı olacağım! 18 Mart Çanakkale Zaferi… Rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum”

Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

CAN YILMAZ

CAN YILMAZ
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

ATA DEMİRER

ATA DEMİRER
Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

SEDA SAYAN

SEDA SAYAN
18 Mart Çanakkale Zaferi...

PINAR ALTUĞ ATACAN

PINAR ALTUĞ ATACAN
Çanakkale geçilmez...

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez...

AYLA ÇELİK

AYLA ÇELİK
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

YAVUZ SEÇKİN

YAVUZ SEÇKİN
Vatan için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve kahramanlık destanıdır Çanakkale... Hakkını hiç ödeyemeyeceklerimize rahmet ve minnetle...

NİLÜFER

NİLÜFER
18 Mart Çanakkale zaferimizin yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyoruz.

ZERRİN ÖZER

ZERRİN ÖZER
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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen, 18 mart, atatürk,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok güzel bir duygu ALLAH a verdiğimiz söz nerde namaz yok niyaz yok sakın imanlı yetişmeyin ha sakın
kurana kitaba yemin et Allah yolunda gidecek evlatlar yetiştir içinde Allah korkusu olan vatanına da ihanet etmez vatanı içinde faydalı olur ablacım
yav he he sen hele topluma iyi bi örnek olda senden kimse bişe beklemiyo işine bak
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