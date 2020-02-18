Gülben Ergen'den bomba itiraf!

Yeni şarkısı “Benim Hayatım” ile listeleri alt üst eden Gülben Ergen’in klibi de bir o kadar olay oldu. Aslı Şafak kliple ilgili beğenisini dile getirirken ünlü şarkıcı öyle bir itirafta bulundu ki, sonrasında kendisi bile söylediklerine inanamadı. Gülben Ergen’in karlar içinde çekilen kliple ilgili “içlik giymeme rağmen çok üşüdüm” sözleri stüdyoda kahkahaya neden oldu.

İçlik itirafını nasıl yaptığına şaşıran Ergen, bu kez saçlarıyla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Aslı Şafak “saçlarımı senin gibi yapmak istiyorum kuaförüm bana olmayacağını söyledi” diyince, Gülben Ergen ikinci bombayı patlattı. “o saçlar iki günlük. Saçlarım orada kirli. Ben o saç şekli için bir gün önceden yaptırıyorum”

"İSTİKRARLI ADAM SEVERİM"

Şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Gülben Ergen Bloomberg Ht’de yayınlanan Yapımcılığını Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği Aslı Şafak’la İşin Aslı Programına konuk oldu ve Asli Şafak’a çok özel açıklamalarda bulundu. Hayatına girecek olan adamda neler olmasını beklediğini ilk kez açıkladı.

Sözlerine “Erkekler, kadınların lunapark gibi olmasını istiyor” diyerek başlayan Gülben Ergen, ilişkilerinde aşık olduğu adam için zamanında kendisini değiştirdiğini açıkladı. Artık bunları yapmadığını ekleyen Ergen aşık olacağı adamı şu sözlerle tarif etti. “İstikrarlı adam severim. Öyle her yerde başka olan adam istemem. siyah beyaz gelsin bana, bende zaten tüm renkler var”

