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Gülben Ergen’den kavgalı olduğu Yeşim Salkım’a zeytin dalı

07.09.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır polemikleri ile gündemden düşmeyen Gülben Ergen ile Yeşim Salkım, bu sefer bambaşka bir detayla gündeme geldi. Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden babasının cenazesine çelenk gönderdi.

Gülben Ergen’den kavgalı olduğu Yeşim Salkım’a zeytin dalı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Yeşim Salkım'ın müzisyen babası Dursun Salkım, son yolculuğuna uğurlandı. Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Gülben Ergen, yıllardır kanlı bıçaklı olduğu Yeşim Salkım'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Ergen, cenazeye çiçek göndererek, Salkım'a zeytin dalı uzattı. Son yıllarda sürekli birbirine gönderme yapan ikiliden Ergen'in çelenk göndermesiyle Salkım'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Yeşim Salkım
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