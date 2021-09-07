Gülben Ergen’den kavgalı olduğu Yeşim Salkım’a zeytin dalı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Yeşim Salkım'ın müzisyen babası Dursun Salkım, son yolculuğuna uğurlandı. Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Gülben Ergen, yıllardır kanlı bıçaklı olduğu Yeşim Salkım'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Ergen, cenazeye çiçek göndererek, Salkım'a zeytin dalı uzattı. Son yıllarda sürekli birbirine gönderme yapan ikiliden Ergen'in çelenk göndermesiyle Salkım'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.





