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Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Beni neden öldürmek istediler?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Gülben Ergen konuk oldu. Ergen olay açıklamalar yaptı! Ünlü şarkıcı Kenan Işık ile ilgili de kısa bir bilgi verdi

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Beni neden öldürmek istediler?

2.Sayfa programına konuk olan şarkıcı Gülben Ergen içini döktü! Her konuda açıksözlülükle konuşan Ergen kendisini öldürmek isteyenler olduğunu itiraf etti.

İşte Gülben Ergen'in açıklamaları:

"Ben güçlü bir kadınım. Haklıysan kendini savunmaya ihtiyaç duymazsın. Ben ölünceye kadar 'lanet olsun' kelimesini kullanmayacağım. Bu mesleğin zorlukları var konserler gündem gibi. Yalan haberleri kabul edebilirim ama asla hakkımda yazılan senaryoları kabul etmem. Hiçbirimiz masum değiliz bedeli de bu değil.

"BENDEN YENİ BİR 'BEN' ÇIKARDILAR"

"Nefesimin kesildiği zamanlar oldu. 11 kişiyle mücadele ettim, devrildiğim zamanlarda oldu. Yıllar öncede tatsızlıklar yaşadım ama her kavgadan hep daha güçlü çıktım. Benden yeni bir ben çıkardılar. Kendimi daha güçlü ve iyi hissettiğim için bu programa katıldım. Ben hiç kin tutmayı sevmeyen birisiyim. Hayattan aldığım en büyük ders şükretmek benim için. Çok güçlü bir büyü olduğunu düşünüyorum. Ve şunu anladım; 'Bana benden fayda var'.

En son 'İnfilak' şarkım için ağladım. Geçen gün 'Şule İle Vitrindekiler' programını izlerken duygulandım ve ağladım. Kalp kırmamaya çok dikkat ederim ben. Kırgın ve kızgın olduğum herkese çok güzel temennilerim var. Sinirleneceğim insanlarla artık görüşmüyorum. Kötülük, mutsuzluk ve başarısızlık insanı çirkinleştirir. Beni sevenler bana yetiyor. Kendimi bazen yalnız hissederim, bazen hissetmem. Bizim sektör çok kalabalık, evde de üç çocuk, onlarla yalnız hissetmiyorum.

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"BENİ NEDEN ÖLDÜRMEK İSTEDİLER?"

Ahmet Kural ve Sıla olayında ben Sıla'ya ilk destek olanlardanım. Ben de bir ara adliye de yaşıyordum. 26 kere gittim ben o adliyeye gizli saklı. Ben samimiyete ve göz bebeklerine bakan bir insanım. 11 kişiye daha fazla kişi eklenecek. Açtığım davalar sonucu ceza alacak daha çok kişi var. En büyük düşmanlarım kadınlar oldu hep.

WhatsApp grupları varmış. Teröristler gibi. Sen şu saatte vur, ben bu saatte… Avukatımı aradım hemen. Bunu WhatsApp üstünden ispatlayabilir miyiz diye? Beni neden öldürmek istediler, ben onlara ne yaptım yani?

Arda Turan ve Berkay olayında da ben Aslıhan Doğan'ı aradım. Çünkü Aslıhan hamileydi. Çok zor bir dönemdi. Demet Akalın'a da kırgındım ben. Boşanma haberini duyunca çok üzüldüm. Demet'ten boşanma haberini alınca çılgına döndüm. Çok tatlı bir ailelerdi. Hira benim elime doğdu. Sonra Deniz Seki'yle birlikte gecelere aktık. Orada bir kadın dayanışması var.

"İYİ Kİ MUSTAFA ERDOĞAN'LA EVLENDİM"

Kendimi en iyi hissettiğim yer annemin yanı. Annemi de çok üzdüler benim. Abisiz ve babasız büyümek çok zor. Ne babam ne abim şu anki Gülben Ergen'i göremediler. 'Dadı' dizisi hayatımda, benim için bir dönemdir. Orası bir durak noktası gibi. Ben doğuma girerken babam ve abim keşke görselerdi.

"KENAN IŞIK EVDE"

Kenan Işık artık evde. Hastanede değil. Eşi çok haklı olarak paylaşmak ve göstermek istemiyorum.

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Fazla tahammülü yüksek bir anneyim. Sınırları olan bir anneyim aslında, bizim evde birbirinin canı yakmak yasak, yalan söylemek yasak. Üç oğlumda birbirinden farklı. Çocuklarım gerçekten magazinle büyümedi. Aşk konusunda başarısızım. Evlatlarımın yüzünün parlamasının sebebi benim aşk evliliği yapmamdır. Biz çok güzel evlendik çok güzel boşandık. Tabii ki ayrılabiliriz. Eski yaptığım açıklamaları kadınsı bir hisle söylemişim ben. İyi ki Mustafa Erdoğan'la evlendim. İyi ki de boşandım. Aşka kapılarımı kapatmadım."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NEVALESİ BİTEN REKLAMA SARILIYOR .KİM BU YAHU .
Yawww he heeee. Sen namus timsali
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