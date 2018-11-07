Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Beni neden öldürmek istediler?

2.Sayfa programına konuk olan şarkıcı Gülben Ergen içini döktü! Her konuda açıksözlülükle konuşan Ergen kendisini öldürmek isteyenler olduğunu itiraf etti.

İşte Gülben Ergen'in açıklamaları:

"Ben güçlü bir kadınım. Haklıysan kendini savunmaya ihtiyaç duymazsın. Ben ölünceye kadar 'lanet olsun' kelimesini kullanmayacağım. Bu mesleğin zorlukları var konserler gündem gibi. Yalan haberleri kabul edebilirim ama asla hakkımda yazılan senaryoları kabul etmem. Hiçbirimiz masum değiliz bedeli de bu değil.

"BENDEN YENİ BİR 'BEN' ÇIKARDILAR"

"Nefesimin kesildiği zamanlar oldu. 11 kişiyle mücadele ettim, devrildiğim zamanlarda oldu. Yıllar öncede tatsızlıklar yaşadım ama her kavgadan hep daha güçlü çıktım. Benden yeni bir ben çıkardılar. Kendimi daha güçlü ve iyi hissettiğim için bu programa katıldım. Ben hiç kin tutmayı sevmeyen birisiyim. Hayattan aldığım en büyük ders şükretmek benim için. Çok güçlü bir büyü olduğunu düşünüyorum. Ve şunu anladım; 'Bana benden fayda var'.

En son 'İnfilak' şarkım için ağladım. Geçen gün 'Şule İle Vitrindekiler' programını izlerken duygulandım ve ağladım. Kalp kırmamaya çok dikkat ederim ben. Kırgın ve kızgın olduğum herkese çok güzel temennilerim var. Sinirleneceğim insanlarla artık görüşmüyorum. Kötülük, mutsuzluk ve başarısızlık insanı çirkinleştirir. Beni sevenler bana yetiyor. Kendimi bazen yalnız hissederim, bazen hissetmem. Bizim sektör çok kalabalık, evde de üç çocuk, onlarla yalnız hissetmiyorum.