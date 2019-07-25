MAGAZİN

Gülben Ergen'den yeni albüm müjdesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

'Müsaadenle' isimi single çalışmasıyla yaz boyu en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, Bodrum'daki evinde çocuklarıyla baş başa tatiline devam ediyor.

Gülben Ergen'den yeni albüm müjdesi

Bir yandan yeni albümün repertuar çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, stüdyo öncesi çocuklarıyla bol bol enerji depoluyor.

EN İYİ İSİMLERLE ÇALIŞIYOR

Sevenlerine sürprizler hazırladığını söyleyen Gülben Ergen'in yeni albümünde Sezen Aksu, Deniz Seki, Onur Mete, Fettah Can, Derya Uluğ, Ayla Çelik ve Ersay Üner'in de şarkıları bulunuyor.

Bugüne kadar 10 albüm 4 single çıkaran Gülben Ergen, hayranlarının yaptığı “albüm mü single mı” sorulu ankete sosyal medyasından “albüm” cevabını verdi.

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>>Gülben Ergen yeni albüm

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