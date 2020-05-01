Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Haber Global'de ekrana gelen Jülide Ateş’in programına katıldı. Hayatı ile ilgili pek çok alanda sorulan sorulara net cevaplar veren Ergen, Hülya Avşar ile ilgili soruya yanıt verdi.

Jülide Ateş'in Gülben Ergen'e "Hülya Avşar ile rekabetiniz yıllarca konuşuldu. Hülya Avşar, 'En güzel benim, şampiyon belli ikinci kim?' dedi. Senin için 'Hülya Avşar'ın tahtına oturacak' denildi. Hülya Avşar ile polemikleriniz şöhretinize katkısı oldu mu?" sorusunu yöneltti.

"KENDİ TAHTIMA OTURUNCA DERDİMİZ BİTTİ"

Hülya Avşar ile aralarında hiç bir zaman kişisel husumet olmadığının altını çizen Ergen, "Birisinin yerine geçmekle ilgili hiç bir katkısı olamaz. Birisinin taklidiyseniz onun taklidi olarak anılanlardan aktan ileriye gidemezsiniz. Ben bunlar yaşandığında yolun daha çok başındaydım. Hülya Avşar çok büyük bir isimdi. Sadece ben değildim burada kurban gösterilen. 'Hülya Avşar'ın tahtına aday' diye çok farklı kesimlerden isimler gösterildi. Ben de onlardan biriydim belki sadece. Kendi yolumu kendi oyunculuğumla, tv programlarım ve şarkıcılığımla ve kendi farkımı yaratarak çizdim. Kendi tahtıma ve zirveme oturunca

derdimiz azaldı. Hülya Avşar ile bir yerde karşılaştığımız zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Böyle bir kişisel husumet haline hiç bir zaman geçmedi bu olaylar" ifadelerini kullandı.



