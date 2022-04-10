Gülben Ergen'e 'Lezbiyen misin?' sorusu! Yanıt verdi

Gülben Ergen sosyal medyayı aktif kullanıyor ve hem sahneden hem de gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor. Gülben Ergen zaman zaman da takipçilerinin sorularına yanıt vererek gündeme geliyor. Daha önce bakirelik sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettiren Ergen'e yeni ilginç bir soru geldi..

Gülben Ergen'e gelen sorular arasında "Lezbiyen misin?" sorunu öne çıktı. Ergen bu soruyu da pas geçmedi.

Ergen bu soruya "Yo değilim" yanıtını verince gündem oldu. Ünlü şarkıcının yanıtı sosyal medyada "Ciddi ciddi yanıt vermiş" denilerek paylaşıldı.

Ergen daha önce de "Bakirelik önemli mi?" sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.



