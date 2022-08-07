Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Göğüsleriniz çok güzel" dedi ve ekledi

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak gündeme gelen Gülben Ergen sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaptı. Zaman zaman bu etkinliği yapan Ergen'e bu sefer ilginç mesajlar geldi.

Şarkıcı Gülben Ergen'e gelen sorulardan birisi "Lezbiyen misin?" idi. Ergen bu soruya "Hayatımda birisi olmadığı için mi bu soru anlamıyorum. Hayır değilim" yanıtını verdi.



GÜLBEN ERGEN'E İLGİNÇ SORULAR

Bir takipçi ise Ergen ile sevgili olmak istiyordu. Gülben Ergen bu teklife ise "Riske atmayalım, tanışmayalım, kapalıyım" diyerek cevap verdi.

Başka bir takipçi ise sınırları zorladı ve "Göğüsleriniz harika üstsüz poz verir misiniz?" diye sordu.

Şoke eden bu soruya ünlü şarkıcı "Vermem" diyerek yanıt verdi.



