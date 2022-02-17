Gülben Ergen evde kaza geçirdi! Hastaneden paylaştı

Konserden konsere koşturan ünlü sanatçı Gülben Ergen ikinci kez evde kaza geçirdi. Ergen, geçen aylarda evinde geçirdiği kazada ayak bileğini burkmuş, hastanede yapılan tetkiklerde sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ergen sosyal medya sayfasından “Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde, hep inandığım geleneksel İbni Sina tıbbının eşsiz doktoru ve şaşırtıcı tedavileri hepsi doğal hepsi müthiş” yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın nedeni daha sonra anlaşıldı.

Şarkıcının ayağındaki sakatlık nedeniyle merdivenden inerken ayağının kaydığı ve bu kez de kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.

