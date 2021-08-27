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Gülben Ergen’i çıldırttılar: İmdat!

27.08.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs’le ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yanlış anlaşılınca, Gülben Ergen’in bir kez daha virüse yakalandığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu koronavirüse yakalanmadığını söyledi. Olaydan dolayı telefonların susmadığını belirten Ergen, "İmdat" diyerek isyan etti.

Gülben Ergen’i çıldırttılar: İmdat!

Yaz aylarında hız kesmeden konserlerine devam eden Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yanlış anlaşılınca ortalık bir anda karıştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda geçmişten bahsederken "Korona oldum" diyen şarkıcının yeniden virüse yakalandığı düşünüldü.

PAYLAŞIMI YANLIŞ ANLAŞILDI

Gülben Ergen paylaşımında "Korona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz" ifadelerini kullandı. Açıklamasından dolayı yanlış anlaşılan şarkıcının hakkında peş peşe haberler yapılıp telefonu susmayınca yeni bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

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Seren Serengil'den Gülben Ergen'e: Seks kasedini çıkaran adama aynı davayı açtın mı?Seren Serengil'den Gülben Ergen'e: Seks kasedini çıkaran adama aynı davayı açtın mı?

DÜZELTME YAYINLADI

Koronaya yakalanmadığını söyleyen şarkıcı, "Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni korona olduğu gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez korona oldum ve hafif atlattım. Tekrar korona olmadım. İki kez aşımı oldum" dedi.

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"EKİBİMİN TELEFONLARI SUSMUYOR, KORONA OLMADIM"

Koronya yakalandığı düşünüldüğü için konserlerinin de iptal edildiği ileri sürülen ve telefonları susmayan Gülben Ergen, yeni bir paylaşım yaparak "Yarın akşam İzmir'de, ertesi akşam Alaçatı'da üst üstte iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Korona değilim ya hu. Korona oldum atlattım dedim. İki aşımı oldum dedim. İmdat" diyerek isyan etti.

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"Seks kasedini çıkaran adama...""Seks kasedini çıkaran adama..."
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Kuruluş: Osman'ın yıldızı Rus sevgilisiyle böyle yakalandıKuruluş: Osman'ın yıldızı Rus sevgilisiyle böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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