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Gülben Ergen'in gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?

15.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Gülben Ergen'in gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?

Şarkıcı Gülben Ergen birçok taksi plakası olduğu iddiaları hakkında "Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu" açıklamasını yaptı.

Gülben Ergen, Milyon TV YouTube kanalına konuştu. İş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen Ergen, “Mesleğine yatırım yapmak zorundasın" dedi.

Taksi plakası olduğu yönündeki iddialara karşın ise Ergen, "Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim” diye konuştu.

Çocuklar Gülsün Diye adında bir derneği bulunan 48 yaşındaki sanatçı, “Mezar taşına ne yazılmasını istersin?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim.”

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