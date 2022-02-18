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  4. Gülben Ergen'in sevgililik isyanı! "Hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden bıktım"

Gülben Ergen'in sevgililik isyanı! "Hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden bıktım"

18.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen'in gönlünü bir avukata kaptırdığı ve o kişinin ismini sır gibi sakladığı iddia edildi. Gülben Ergen avukatla aşk yaşadığı iddialarına ateş püskürdü. Ergen açıklamasında "Bıktım bu özel hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden" dedi.

Gülben Ergen'in sevgililik isyanı! "Hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden bıktım"

2016 yılında Erhan Çelik ile boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, hakkında 2. Sayfa yeni bir iddiada bulundu. Ergen'in gönlünü bir avukata kaptırdığı iddia edildi.

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Konu ile ilgili sessizliğini bozan Ergen, "Bıktım bu özel hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden! Hayrola ya? Kime sordunuz? Kimden duydunuz? Kulaktan dolma gerçek dışı ifadeler dışında yazdıklarınızın gerçekliğini gösterir tek bir şeyiniz yok, olamaz da… Siz Mmış muş habercileri; ailem, işim, özelim sizin zihniyetlerinizle uyuşmuyor. Yok iş adamı, yok avukat! Yok bilmem kim. Böyle yalan yanlışlarla itibar saldırısıyla uğraşanın alnını karışlarım! Sahneye, kostüme, saça, giyime istediğinizi söyleyin yoruma açık ama yüreğim ve ailem hiç değil. Herkes haddini bilsin dava mahkeme uğraştırmayın beni" dedi.

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Gülben Ergen
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