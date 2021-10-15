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Gülben Ergen’in son hali hayranlarını üzdü

15.10.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Gülben Ergen önceki gece Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'ne katıldı. 'Çocuklar Gülsün Diye' projesiyle, 'Yılın Eğitime Destek Projesi' ödülünün sahibi olan Gülben Ergen, törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı.

Gülben Ergen’in son hali hayranlarını üzdü

Şarkıcı Gülben Ergen, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayağını burktu. Ergen'in sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menüsküs yırtığı oluştu. Gülben Ergen, törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı. Ünlü sanatçının bu hali sevenlerini üzdü.

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Snob Magazin’in haberine göre; Kozmetik üzerine yeni bir marka kurduğunu söyleyen Gülben Ergen, ''İlk kez bir marka ile sizlerin karşısında olacağım. Ama detay vermeyeyim, sürprizi bozulmasın'' dedi.

"İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Demet Akalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılan Gülben Ergen, "Ben Demet'i arayarak, 'Şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir' dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil. İyi niyetinden şüphem yok'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Gülben Ergen
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