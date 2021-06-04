Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen kaç yaşında? Gülben Ergen evli mi?

Dadı dizisinde oldukça popüler bir hale gelen Gülben Ergen, 2004 yılında çıkardığı “Uçacaksın” albümü ile iyi bir çıkış yakaladı. “Uçacaksın” albümü 600 binden fazla satarak MÜ-YAP’tan diemond ödülü aldı. Gülben Ergen iki evlilik yaptı. Yaptığı evliliklerden ise üç çocuğu oldu. Ergen, 2018 yılında Onur Akay Medya Yılın Ödülleri’nde “Yılın Annesi” seçildi.

Gülben Ergen kimdir?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi.

Ergen, 1987’de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.

Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.

Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiştir. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı ‘Deniz Yıldızı’ isimli film ile sinema hayatına atılmış, sonrasında Aydan Şener ile oynadığı ‘İki Kız Kardeş’ filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmıştır.

Ardından 1990’lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başarmıştır.

2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı 2009'da Uzun Yol Şarkıları albümünde yer alan "Giden Günlerim Oldu" şarkısı Resmî Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kalan şarkısı oldu. Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında ise OnurAkayMedya Yılın Ödülleri'nde "Yılın Annesi" seçildi.

Gülben Ergen, 2004 ve 2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evlilik yapmış, daha sonra boşanmıştır. Ergen, ikinci evliliği olan Erhan Çelik ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ancak daha sonra 2016 yılında yollarını ayırmıştır.

Atlas Erdoğan, Ares Erdoğan ve Güney Erdoğan adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Gülben Ergen Albümleri Merhaba (1997) - Kör Aşık (1999) - Sade ve Sadece (2002) - Uçacaksın (2004) - Gülben Ergen Live in İstanbul (2005) - 9+1 Fıkır Fıkır (2005)