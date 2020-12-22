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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! Ağır geçiriyor

22.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! Ağır geçiriyor

Gülben Ergen de dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Gülben Ergen'in hastalığı ağır geçirdiği ve çocuklarını babasına gönderdiği ortaya çıktı.

Şarkıcı Gülben Ergen koronavirüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

AĞIR GEÇİRİYOR

Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında koronavirüs hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.


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