Gülben Ergen paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Yaz başında mavi mayo ve pareosuyla çekilen bir pozunu yayınlayan Gülben Ergen’in küçük dikkatsizliği sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Sahte hesabına geçiş yapmayı unutan ünlü sanatçı fotoğrafına kendi hesabından ‘can kadın’ yorumunu yapmıştı. Sosyal medya hesabından özel yaşamına dair kesitler sunmayı seven Gülben Ergen son gönderisi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı. Sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan’la evliliğinden üç çocuk sahibi olan Gülben Ergen oğullarıyla mutluluk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ergen’in mutlu aile pozuna yaptığı açıklama ise sosyal medyanın diline düşmesine neden oldu.

‘YAKLAŞTIRIP YAKLAŞTIRIP...’

Oğullarıyla mutlu aile pozunu paylaşan Ergen gönderisine, “Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Gülben kızı Instagram’a bakıyor. Durup durup bakıp, yaklaştırıp yaklaştırıp gülümseyip, kendi kendime mutlu olduğum doğrudur” notunu ekledi. Başarılı şarkıcının gönderisine Uğurkan Erez, Belçim Bilgin ve Güzide Duran gibi ünlü isimler yorum yaptı.

