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Gülben Ergen paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

09.10.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Gülben Ergen paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Gülben Ergen Instagram hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Oğullarıyla bir fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, sosyal medyada çok zaman geçirdiğini esprili bir dille anlattı. Başarılı şarkıcı ve çocuklarının fotoğrafına Gülben Ergen’in sanatçı dostlarından övgü dolu yorumlar geldi.

Yaz başında mavi mayo ve pareosuyla çekilen bir pozunu yayınlayan Gülben Ergen’in küçük dikkatsizliği sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Sahte hesabına geçiş yapmayı unutan ünlü sanatçı fotoğrafına kendi hesabından ‘can kadın’ yorumunu yapmıştı. Sosyal medya hesabından özel yaşamına dair kesitler sunmayı seven Gülben Ergen son gönderisi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı. Sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan’la evliliğinden üç çocuk sahibi olan Gülben Ergen oğullarıyla mutluluk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ergen’in mutlu aile pozuna yaptığı açıklama ise sosyal medyanın diline düşmesine neden oldu.

‘YAKLAŞTIRIP YAKLAŞTIRIP...’

gülben ergen

Oğullarıyla mutlu aile pozunu paylaşan Ergen gönderisine, “Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Gülben kızı Instagram’a bakıyor. Durup durup bakıp, yaklaştırıp yaklaştırıp gülümseyip, kendi kendime mutlu olduğum doğrudur” notunu ekledi. Başarılı şarkıcının gönderisine Uğurkan Erez, Belçim Bilgin ve Güzide Duran gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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