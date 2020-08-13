Gülben Ergen sahte hesaptan kendini övmek isterken... Dalga konusu oldu

Normalleşme adımlarının atılmasıyla tatile çıkan şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyanın diline düştü. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Ergen, mavi mayo ve pareolu bu pozunu "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına "Can kadın" yorumunu yapınca alay konusu oldu.

Durumu fark eden takipçileri Ergen'e, "İnsan kendini sevmeli tabi", "Hiç bozuntuya vermiyorsun" ve "Fake (sahte) hesaptan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlar yaptı.



DEMET AKALIN'DAN BOMBA YORUM

Gülben Ergen'in yakın arkadaşı Demet Akalın da paylaşıma, "Marka olmak budur" şeklinde yorumda bulundu.

Gelen eleştirilerin ardından Ergen, "Satır satır takip edilmek... İlmek ilmek oya işler gibi ensemde yaşamak" notuyla esprili bir paylaşım yaptı.



Ergen daha sonra da yeni bir fotoğraf paylaşıp durumu kurtarmak için altına yine "can kadın" yazdı. Ama bu durum Ergen'in daha çok dalga konusu olmasına sebep oldu.

