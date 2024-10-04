Gülben Ergen Serenay Sarıkaya'nın evini çok beğendi ama laf atmadan duramadı! Konuyu Narin'e getirerek sert çıktı

Diyarbakır'da Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması devam ediyor.

LÜKS EVİYLE GÜNDEMDEYDİ

Narin Güran cinayetinin ilk günden bu yana takipçisi olan Gülben Ergen bu defa Serenay Sarıkaya'ya yüklendi. Ünlü oyuncu Sarıkaya bir dergi çekimi için evinin kapılarını açtı ve Boğaz kıyısındaki lüks evi ile gündem oldu.

'NARİN BÜYÜSEYDİ...'

Evinin her detayı çok konuşulan Sarıkaya'ya Ergen şöyle seslendi;

"Serenay Sarıkaya’nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Bende çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden."



Gülben Ergen'in bu yaklaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Ergen'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da Sarıkaya'ya gereksiz yüklendiğini savundu.