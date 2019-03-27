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Gülben Ergen suskunluğunu bozdu! 'Devamı gelecek'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde mahkeme Gülben Ergen’in şikayeti üzerine, 'Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gülben Ergen ilk kez suskunluğunu bozdu.

Gülben Ergen suskunluğunu bozdu! 'Devamı gelecek'

Gülben Ergen dün Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programına bağlandı:

İşte Gülben Ergen'in açıklamaları:

"İLK ZAFER DEĞİL DEVAMI GELECEK"

"Bu gün kazanılan ilk zafer değil, devamı da gelecek. Çok zor bir süreçti, bir kadın olarak benim yaşadığım. Maalesef ülkemizde acı çeken ve çektirilen kadınlara seyirci kalmak gibi kötü bir alışkanlığımız var. Seyir ederken ya da izlerken televizyon da ya da yazılı ve ya görsel medyada, bunun içeriğini göremiyoruz ama yüzeysel bir şekilde magazinselleştiriliyor bazı acılar ve kederler. Oysaki magazinle hiç bir şekilde alakası olmayan ağırdı ve zordu.

"DAHA ÖNEMLİ SONUÇLARLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Sizler biliyorsunuz bunu ve bugün ilk cezanın kabulünü yaşadık ilk mayıs ayında ve sonrasında devamı da gelecek çok daha önemli sonuçlarla karşılaşacağız . Haklı olan hiç kimsenin kendini savunmaya ihtiyacı yoktur. O yüzden ben 1,5 senedir hiç bir şeklide cevap vermedim sadece işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve bundan sonra da bu böyle devam edecek.”

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